Ansu Fati ya es seleccionable por España
Madrid Jueves, 10 octubre 2019, 17:17

Ansu Fati ya es a todos los efectos un jugador seleccionable por España. El futbolista del Barça, nacido en Guinea-Bisáu en 2002, ya podría ser convocado a partir de ahora si así lo estiman oportuno los seleccionadores de las diferentes categorías. La FIFA notificó a la Federación Española de Fútbol (FEF) en las últimas horas la nueva condición del jugador una vez recibida toda la documentación solicitada, que a su vez llegó a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a última hora del miércoles.

Una vez hecha pública la convocatoria de España para el Mundial sub-17 de Brasil, así como la lista de seleccionados por Luis de la Fuente para la sub-21 en sus duelos frente a Alemania y Montenegro, en las que no figura el precoz azulgrana, la idea de los técnicos de la Federación es que sea a partir de la próxima cita de la sub-21 cuando Ansu Fati se incorpore a La Rojita, ya que por ahora la llamada para la absoluta de Robert Moreno parece algo precipitada y se prefiere ir con pausa con un chico de sólo 16 años.

No obstante, no se descarta que en función de su progresión en los próximos meses y si sigue contando con la confianza de Ernesto Valverde en el Barça, acabe debutando próximamente con la absoluta, toda vez que Robert Moreno ya lo ha incluido en su última prelista de cara a los partidos en Noruega y Suecia.

«Estaba en la prelista, como Adama (Traoré), Mikel Merino o Zubeldia, gente que lo estaba haciendo muy bien», desveló el seleccionador español en su comparecencia del pasado viernes, cuando anunció su última convocatoria. «Quiero formar parte de los que podemos influir en su crecimiento. Por eso lo puse en la prelista y lo estuvimos valorando pero el principal factor, por encima del burocrático, para no venir es que ha estado lesionado las últimas semanas», añadió. «Es algo excepcional, está llamando mucho la atención, con un crecimiento en un equipo como el Barcelona y de la forma que lo ha hecho», concluyó Moreno.

«Ansu Fati no está porque de momento no puede ser seleccionado. Cuando lo pueda ser lo valoraremos. No conozco los detalles legales. Cualquier jugador que sea seleccionable es suceptible de venir. Simplemente, no es seleccionable», valoró por su parte De la Fuente, que a partir de ahora ya puede contar a todos los efectos con el prometedor extremo azulgrana en su camino hacia el Europeo sub-21 de 2021, en el que España defenderá la corona continental.