El Malacitano tantea ahora la opción de jugar en Totana

El CD Unión Malacitano sigue dando de qué hablar, en un culebrón que empieza a ser prolongado. Después de ser aprobado por las asambleas de ... la Federación Murciana y la Andaluza el traslado de este equipo desde La Unión a Málaga cara a la nueva campaña, en el grupo 4 de Segunda RFEF, esta semana la Real Federación Española de Fútbol, que parecía que finalmente no se iba a pronunciar, ha rechazado este cambio de domicilio a través de su Juez Único, Rafael Alonso Martínez, porque considera que no se está haciendo un traslado, sino la creación de una nueva entidad deportiva.

El Malacitano lo tenía todo organizado para el cambio de sede y ente territorial y jugar sus partidos en el Estadio Ciudad de Málaga, y ha presentado un recurso al Comité Nacional de Segunda Instancia para que se atiendan sus alegaciones. En todo caso, hay algo que obra a favor del club, y es que el grupo 4 de Segunda RFEF incluye a los equipos andaluces y murcianos, con lo que no habría que cambiar de competición, con esta ya sorteada, y será una cuestión de dónde jugar los partidos.

La entidad presidida por Julián Luna y gestionada por un grupo de empresarios malagueños, con Daniel Pastor (exadministrador consursal del Málaga) al frente, insiste en que el procedimiento se ajusta a la legalidad vigente. En el club, como ha publicado 'La Verdad', ya han comenzado las gestiones para encontrar un hogar alternativo en el caso de que el recurso no prospere y el Malacitano se vea obligado a competir en Murcia.

El Municipal Miguel Expósito de La Unión, donde jugaba el equipo meses atrás, está cerrado provisionalmente por obras

En este supuesto, el club podría entrenarse en Málaga y desplazarse a Murcia cada quince días para disputar sus partidos como local. Entre las opciones que suenan con más fuerza se encuentran las instalaciones de Pinatar Arena y el Juan Cayuela de Totana, cuya cesión al club para la celebración de sus encuentros ya se estaría gestionando con el grupo municipal de la localidad, según adelantó en la tarde de este viernes la cuenta @Nacional10x en 'X'.

El Polideportivo Municipal Miguel Expósito, hogar de La Unión Atlético hasta este verano, se encuentra cerrado por obras de mejora, pero las instalaciones se abrirán al público en septiembre, lo que permitía al club el regreso, como confirmó a 'La Verdad' el alcalde de esta localidad, Joaquín Zapata: «Nosotros siempre hemos apoyado al club dentro de nuestras posibilidades. Nuestra mano sigue tendida, pero debe haber un equilibrio entre lo que se pide y lo que podemos ofrecer», declaró.