El presidente del Malacitano, Julián Luna. VICENTE VICÈNS

El Malacitano tantea ahora la opción de jugar en Totana

El club, que ha recurrido el fallo en contra del Juez Único de la RFEF para autorizar el traslado a Málaga, trabaja en otros escenarios por si ha de competir en Murcia esta campaña en el grupo 4 de Segunda RFEF

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 9 de agosto 2025, 15:25

El CD Unión Malacitano sigue dando de qué hablar, en un culebrón que empieza a ser prolongado. Después de ser aprobado por las asambleas de ... la Federación Murciana y la Andaluza el traslado de este equipo desde La Unión a Málaga cara a la nueva campaña, en el grupo 4 de Segunda RFEF, esta semana la Real Federación Española de Fútbol, que parecía que finalmente no se iba a pronunciar, ha rechazado este cambio de domicilio a través de su Juez Único, Rafael Alonso Martínez, porque considera que no se está haciendo un traslado, sino la creación de una nueva entidad deportiva.

