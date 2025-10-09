Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Joan Laporta y Nasser Al-Khelaïfi comparten escena en Roma. Efe
Fútbol

La reconciliación de Laporta con Al-Khelaïfi propina otro golpe a la Superliga

El jefe del PSG y líder de la EFC (antes ECA) lisonjea al presidente del Barça, que acudió a la reunión anual de la organización que batalla contra el proyecto impulsado por Florentino Pérez

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:25

Tras años de dimes y diretes, tiranteces derivadas de viejas rencillas entre los clubes a los que abanderan y, sobre todo, un distanciamiento notorio a ... causa del proyecto que amenazaba con provocar un cisma en la industria futbolística, Nasser Al-Khelaïfi y Joan Laporta escenificaron el miércoles en Roma un entendimiento de nuevo cuño que puede acabar dándole el tiro de gracia a la Superliga.

