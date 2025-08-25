El Torremolinos, preparado para la temporada más bonita de su historia

Fue un ascenso milagroso: debía vencer su partido ante la Minera y rezar por que la Unión perdiera ante una ya descendida 'Balona'. El Torremolinos ... hizo su parte, goleando por 5-0 a la Minera en El Pozuelo, que se mantuvo expectante hasta que el colegiado pitó el final en el duelo en la Línea de la Concepción, que venció el Linense por 2-1, desatando la locura en el estadio torremolinense, puesto que significaba un hito histórico para el club malagueño, que competirá por primera vez en su historia en la categoría de bronce, la Primera Federación.

Ha sido un verano largo, dado que el Torremolinos concluyó la temporada 2024-25 en mayo. A mediados de julio arrancó la pretemporada, y los resultados en los amistosos han sido muy positivos, ante rivales de un nivel muy similar al suyo. Salvo la derrota frente al Al-Sadd catarí (0-2), los hombres de Calderón han vencido y convencido en los envites de pretemporada.

La plantilla Porteros: Javi Cuenca y Fran Martínez.

Defensas: Rafa Roldán, Edu López, José Alonso, Javi Mérida, Dani Fernández, Jesús Hernández, Héctor Martínez, Sergio Díaz y Rodri Ajegun.

Centrocampistas: Cristóbal Moreno, Fran Gallego, Christian, Climent, Usse Diao, Gori, Lesedi Steve y Escardó.

Delanteros: Pito Camacho, Pau Pérez, Ribeiro, Peque Polo, Larry y Adri Fernández.

Se marchó el buque insignia del equipo, Fran Castillo, que fue nombrado como el mejor futbolista de Segunda RFEF (anotó 17 goles y dio siete asistencias), al Ibiza, rival del Torremolinos este curso. No obstante, se ha mantenido a un extenso núcleo de los artífices del ascenso, futbolistas que fueron muy importantes la pasada campaña. El técnico Antonio Calderón también seguirá: ha implementado un fútbol atractivo y ha obrado dos ascensos consecutivos con el cuadro de El Pozuelo, por lo que cuenta con crédito de sobra en Torremolinos, y con proyección para ocupar un banquillo importante en un futuro no muy lejano.

La ilusión por esta nueva temporada es máxima: conscientes del reto mayúsculo que es, desde la entidad se pusieron desde muy pronto manos a la obra para confeccionar una plantilla sólida, con muchos futbolistas con experiencia en la categoría (la gran mayoría de los nuevos refuerzos cuentan con bagaje en Primera RFEF, un elemento fundamental para sobrevivir en una categoría tan exigente siendo además un recién ascendido). El objetivo, como recién llegado a Primera Federación, no debe ser otro que el de lograr la salvación lo antes posible.

Fichajes de nivel

El fichaje más sonado llegó hace escasos días, el del centrocampista Usse Diao, el hermano de Assane Diao, futbolista que ahora brilla en el Como italiano, procedente de la cantera del Betis. Ha participado en ocho encuentros con el filial verdiblanco (245 minutos) y ha anotado un gol. Es un medio punta de 19 años, dotado de una gran habilidad técnica, y ha causado una muy buena impresión en el vestuario en los pocos días que lleva entrenando con el grupo.

Otro fichaje de renombre es el del delantero Pito Camacho, que llega libre desde el Zamora. A sus 35 años, el punta de Gádor tiene una dilatada trayectoria en la tercera categoría del fútbol patrio, tanto en la extinta Segunda B como en la actual Primera Federación. Como curiosidad, fue como invitado a La Revuelta, el programa de David Broncano. También ha firmado a algunos jugadores de la provincia, como el extremo benalmadense Escardó o el lateral Rafa Roldán.

El Torremolinos se enfrentará en la primera jornada a otro recién ascendido, el Europa, un club histórico de Barcelona, el sábado 30 de agosto a las 19.30 horas en El Pozuelo, que se prevé lleno hasta la bandera para este primer partido de Liga. El club anunció recientemente que alcanzó los 600 abonados, aunque espera que esta cifra vaya en aumento para esta temporada tan bonita que viene. Lo que parece evidente es que este campo puede quedarse pequeño para el mejor momento de la historia del club, y se debe trabajar en la construcción de un estadio acorde a las nuevas exigencias que se marcan para el Torremolinos.