El Torremolinos celebra el triunfo en el torneo triangular de pretemporada en Coín. JUVENTUD TORREMOLINOS

El Torremolinos, preparado para la temporada más bonita de su historia

Tras el ascenso histórico a Primera RFEF, la ilusión en El Pozuelo para este curso es máxima, con varios fichajes de primer para luchar por salvar la categoría

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:36

Fue un ascenso milagroso: debía vencer su partido ante la Minera y rezar por que la Unión perdiera ante una ya descendida 'Balona'. El Torremolinos ... hizo su parte, goleando por 5-0 a la Minera en El Pozuelo, que se mantuvo expectante hasta que el colegiado pitó el final en el duelo en la Línea de la Concepción, que venció el Linense por 2-1, desatando la locura en el estadio torremolinense, puesto que significaba un hito histórico para el club malagueño, que competirá por primera vez en su historia en la categoría de bronce, la Primera Federación.

