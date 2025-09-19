Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El lateral izquierdo del Torremolinos Sergio Díaz. JUVENTUD DE TORREMOLINOS

El Torremolinos admite sus problemas de tesorería al no ejecutar un cambio de propiedad

«Esta circunstancia ha provocado graves perjuicios», admite la entidad, que deja clara su intención de encontrar una solución y agradece el compromiso de la plantilla, en su debut en Primera RFEF

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:05

En un ejercicio de transparencia, que no siempre es lo habitual en estos casos, el Juventud de Torremolinos ha dado carácter oficial a través de ... un comunicado este viernes a la complicada tesitura económica en la que se ve ahora inmersa la entidad, en su mejor momento deportivo (debutando esta campaña en Primera RFEF, una selecta tercera categoría nacional), pero con impagos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  3. 3 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  4. 4 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  5. 5 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  6. 6 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  7. 7 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  8. 8

    Un error policial deja libre a uno de los más peligrosos capos de la Mocro Maffia
  9. 9 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga
  10. 10 Permisos laborales retribuidos que quizá no sabías que tenías en 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Torremolinos admite sus problemas de tesorería al no ejecutar un cambio de propiedad

El Torremolinos admite sus problemas de tesorería al no ejecutar un cambio de propiedad