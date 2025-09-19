El Torremolinos admite sus problemas de tesorería al no ejecutar un cambio de propiedad

En un ejercicio de transparencia, que no siempre es lo habitual en estos casos, el Juventud de Torremolinos ha dado carácter oficial a través de ... un comunicado este viernes a la complicada tesitura económica en la que se ve ahora inmersa la entidad, en su mejor momento deportivo (debutando esta campaña en Primera RFEF, una selecta tercera categoría nacional), pero con impagos.

«El pasado 15 de julio se firmó un acuerdo entre los socios inversores actuales y una sociedad interesada en subrogarse en su posición. Sin embargo, una vez alcanzado el plazo de vencimiento estipulado, no se han cumplido los compromisos adquiridos ni se ha realizado la aportación económica pactada para garantizar la estabilidad y el crecimiento. Esta circunstancia ha provocado graves perjuicios y tensiones de tesorería», admite la nota.

Hay que recordar que el club fue adquirido por un fondo de inversión de Singapur, ACA Football Partners, aunque con mayoría de capital japonés, y que tiene también presencia en otros clubes europeos como el Deinze, de la Segunda división belga, o el Charlton Athletic, de la League One inglesa.

𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹: Situación actual de la entidad



«Habiendo quedado sin efecto el contrato el pasado 15 de septiembre (esta misma semana), la institución ha retomado conversaciones con potenciales inversores dispuestos a crear un proyecto deportivo sólido y sostenible a largo plazo», añade el comunicado que trata de dar una solución de inmediato a los problemas económicos, que generan inestabilidad y dudas en el seno de la plantilla, que viene acusándolos desde la pretemporada.

«Queremos resaltar la ejemplaridad y profesionalidad de nuestros jugadores, cuerpos técnicos, del primer equipo y de cantera, así como el compromiso firme de empleados, patrocinadores, proveedores y socios. Todos ellos, junto con nuestra afición, representan la verdadera fortaleza y esencia de esta entidad, sosteniendo con orgullo la historia y los valores que nos distinguen», explica también por ello la nota.