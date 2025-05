El Marbella sufre para ganar, con dos jugadores más, ante el Recreativo

El Marbella sufrió pero consiguió otro nuevo triunfo que le acerca a su objetivo de continuar en Primera RFEF. Ganó por 3-1 al Recreativo ... de Huelva en un partido que tuvo que remontar y que contó con dos expulsados en el conjunto onubense, lo que allanó la victoria que hunde al 'Decano'. El triunfo es de más valor porque tres de sus rivales, Yeclano, Alcoyano y Sanluqueño habían logrado la victoria, y el Marbella arrancaba la antepenúltima jornada en zona de descenso. El defensa Marcos Olguín, con dos goles se convirtió en el héroe del partido que como en tantas ocasiones recibió un gol del rival en los primeros minutos.

El Recreativo, el peor equipo como visitante, se adelantó a los siete minutos en un pase de Perejón que Caye Quintana supo definir colándose entre los centrales. Puso conseguir el 0-2 en un remate de Del Pozo que se encontró Eric Puerto. Pero si algo tiene el Marbella de 'El Puma' es su capacidad de sobreponerse, y así lo demostró empatando al cuarto de hora en un buen centro desde la derecha de Callejón que remató abajo de cabeza Olguín. El partido era un continuo ida y vuelta en las dos áreas, y Zelu buscó un disparo que repelió el portero marbellí. Fueron 20 minutos frenéticos, que pudieron acabar con el 2-1, en una galopada de Soto con Dorian, pero no se pusieron de acuerdo para definir ante la portería onubense. Las peores noticias llegaron para el Recreativo en el último cuarto de hora, ya que Dani Romero hizo una innecesaria falta a Jorge Álvarez en la línea de fondo y le costó la segunda amarilla. Era el minuto 30, y la otra buena noticia se produjo en un saque de esquina de Callejón, y en un despiste defensivo, Soto llegando desde atrás, lograba el 2-1.

Ampliar El ambiente en La Dama de Noche en el duelo de este domingo. JOSELE

Los locales tenían el partido donde querían, y además en superioridad. El conjunto blanquillo tenía que saber jugar con uno más, y eso no supo hacerlo durante muchos minutos. El 'Recre' dejó espacios, y 'a la contra', Dorian y Callejón no acabaron bien jugadas rápidas, aprovechando la superioridad. A los 67 minutos, Rubén Serrano hizo falta a Callejón como último hombre, y su equipo se quedaba con dos menos para casi media hora. Además, era también expulsado su técnico, Raúl Galbarro. El Marbella tenía la pelota, controlaba, pero no conseguía desarmar al bloque defensivo del 'Recre' que no perdía la posición. El final de partido fue de infarto, ya que el Recreativo buscó una jugaba a balón parado para asustar con un balón al poste de Del Pozo en el minuto 84. Casi a continuación, Olguín recorrió todo el campo para entrar solo en el área y saber definir con perfección para dejar cerrado por fin un partido vital en la lucha por la permanencia. El Recreativo se ve casi descendido, y el Marbella, con 43 puntos, tiene un punto de colchón sobre la zona de descenso.