Luis Muñoz regresa a Málaga para jugar en el Marbella

El Marbella anunció este viernes la llegada de un refuerzo de lujo, el decimosexto fichaje de este verano. El club marbellí firmó al malagueño y ... exmalaguista Luis Muñoz (hace escasos días llegó a la entidad otro jugador con pasado blanquiazul, Hicham), que quedó libre el 30 de junio tras su paso por el Cartagena, con el que descendió de Segunda División a Primera RFEF.

A pesar de que el cuadro cartagenero fue el 'farolillo rojo' de la competición, cuajando una temporada desastrosa (apenas sumó 23 puntos), Luis fue de lo poco rescatable del equipo albinegro la pasada campaña. Hizo méritos para jugar en la categoría 'de plata' este curso (tres goles y dos asistencias en 20 encuentros, jugando a menudo fuera de posición), pero la lesión de rodilla, de la que fue operado en febrero, probablemente ha sido una razón de peso para que esto no haya acabado ocurriendo.

«El Marbella Fútbol Club ha llegado a un acuerdo con el jugador Luis Muñoz, quien quedará vinculado a nuestra entidad hasta el 30 de junio de 2026. Luis Muñoz (Málaga; 23 de febrero de 1997) es un centrocampista todoterreno con gran experiencia en Segunda División, ya que ha disputado casi 200 partidos oficiales. Canterano del Málaga CF, club con el que llegó a debutar en Primera División en la temporada 2016/17, Luis ha consolidado su carrera en la Liga Hypermotion en el propio Málaga, CD Lugo, Córdoba CF y FC Cartagena en las dos últimas temporadas. Nuestro nuevo fichaje destaca por sus cualidades defensivas y capacidad para llegar al área contraria. Un clásico 'box to box' capaz de jugar en cualquier posición del centro del campo. ¡Bienvenido, Luis!», rezaba el comunicado oficial del Marbella.

De esta forma, Muñoz regresa a la provincia de Málaga, después de que se marchara del cuadro de Martiricos al término de la temporada 2022-23, cuando se consumó el descenso del Málaga a Primera RFEF. Ha realizado dos sólidas campañas en Cartagena, al que se enfrentará esta campaña con el Marbella en el Grupo 2 de la tercera categoría del fútbol español.