Javier Medina deja el Antequera porque «era difícil encontrar la motivación para igualar lo que hemos hecho»

El técnico del histórico año del Antequera, Javier Medina, deja El Maulí. No es una decisión de ahora, sino que se tomó tras ser campeones ... de invierno. Tras el anuncio por el club, se despidió en una rueda de prensa acompañado por el presidente Ángel González y el director deportivo Alberto Aguilar. El club le agradece sus tres años y reconoce su aportación a esta temporada histórica: campeón de invierno, clasificación para la Copa del Rey, quintos y disputada la semifinal de ascenso a Segunda.

El presidente del club destacó que «posiblemente muchas de las cosas que hemos vivido, pues no habrían sido posible» sin Medina. «Vamos a seguirte porque al final tu éxito será nuestro éxito y de verdad agradecerte con mayúsculas todo lo que has hecho por el club, todo lo que nos ha ayudado, todo lo que nos ha aportado en tu forma de entender el fútbol para el club».

Aguilar, por su parte, reconoció: «Hoy es un día triste, pero a la vez es un día alegre, porque después de una temporada histórica como la que se ha vivido este año, toca despedir al que durante estos dos, bueno, tres años que lleva aquí, hoy, gracias a Javi, el Antequera es un club más grande».

Tras palabras de González y Aguilar, Medina tomó la palabra. «Una vez leí una cita que decía que lo más inteligente que se puede hacer en esta vida es marcharse a tiempo, y ha llegado el momento de decir adiós». Dejó entrever que la decisión estaba pensado de antes, quizá tras ser campeón de invierno como se barajaba en el graderío local.

«Aquí llegué como un niño el primer día a la escuela, con la mochila llena de ilusión, y tres años después me la llevo cargada de recuerdos únicos. El objetivo siempre ha sido hacer disfrutar a la afición, hacer crecer a los jugadores y dejar la camiseta en un lugar mejor. Espero haber cumplido de la mejor forma. Quiero agradecer al club por depositar la confianza en mí». Esta vez llevó por escrito sus despedida, sin dejar paso a frases llamativas como ha dejado en alguna rueda de prensa.

Finalmente, «gracias de todo corazón a los antequeranos, por vuestro cariño y respeto. He sido muy feliz aquí y me he sentido muy, muy querido por todos vosotros». Y dejó su mensaje: «Se va al entrenador, pero se queda para siempre un aficionado más a este humilde club, que espera que nunca se pierda la ilusión por el fútbol en Antequera. ¡Te voy a echar de menos, Antequera!», aplaudiendo su cuerpo técnico y los jugadores presentes en la sala de prensa: Marcelo y Chema Núñez.

El Antequera, un club que no puede retener talentos

El presidente del club reconoció «que posiblemente sea uno de los entrenadores más preparados, más capacitados y más versados y estudiados en el mundo del fútbol», llevando siempre el agradecimiento en sus palabras. Reconoció ser un «club que todavía somos conscientes de que nuestra situación pues está más enfocada a formar talento y apostar por talento, que a poder todavía retener a mucho talento». Tras su gran campaña, no le habrán faltado novias, sobre todo desde que fueron campeones de invierno. En Sevilla dan por hecho que entrenará al filial del Betis.

Medina reconoció que la salida se pactó en Navidad: «Hace ya un tiempo que hablamos tanto Alberto Aguilar como yo, como Álvaro Silva, de que cuando acabara la temporada pues creíamos que lo más conveniente era que yo saliera«. El motivo: es difícil »que encontrara la motivación suficiente el año que viene para igualar lo que hemos hecho este año».

Sobre si la decisión hubiera sido distinta en caso de haber conseguido el ascenso a Segunda División, sigue rotundo. «La decisión hubiese sido la misma porque ya os digo, me he vaciado aquí y creo que era una etapa que se cerraba esta temporada».

El club por su parte lo tenía claro: «Lo mismo que no hemos cortado el desarrollo de otros futbolistas que hemos tenido aquí, no vamos a cortar el desarrollo profesional de Javi». Se pudo haber repetido lo que pasó con Abel Segovia y al saber que las ofertas de fuera serían superiores, aceptaban que no siguiera.

Medina se va y no olvidará que «Antequera me ha dado mucho a nivel personal, a nivel deportivo y me llevo, como he dicho, muchísimos recuerdos, muchísimo cariño y, sobre todo, muchísimo aprendizaje. Yo salí de mi casa por primera vez y, como he dicho otras veces, aprendí a poner una lavadora en Antequera. Entonces Antequera para mí ha sido una casa, siempre tendré ese recuerdo».

Sobre el relevo, Alberto Aguilar expone que desde que se tomó la decisión «hemos estado trabajando en ello y el club ya no lo tiene cerrado, pero al 90 por ciento tiene decidido quién será el entrenador el año que viene». Ante la pregunta si ha entrenado ya antes al equipo, Aguilar responde: «No te puedo decir». Por lo que deja una puerta abierta a que pudiera ser alguien que conoce el club como Abel Segovia. Decisión que se conocerá la próxima semana.