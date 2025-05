Un derbi decisivo: el Marbella se juega la salvación y el Antequera, la segunda plaza

La última jornada en Primera RFEF será determinante para dos equipos malagueños que participan en ella, el Marbella y el Antequera. Pero lo más curioso ... e interesante se centra en que ambos se enfrentan en este cierre del campeonato, a partir de las 19.00 horas de este sábado, en un derbi provincial con mucho en juego por ambos bandos. El cuadro costasoleño busca la salvación, aunque para ello tendrá que ganar y esperar el tropiezo de otros, mientras que el conjunto antequerano ya está clasificado para los 'play-off' de ascenso a Segunda, pero puede alcanzar hasta la segunda plaza, lo que le ofrecería algunas ventajas en esta nueva fase por una plaza en la categoría 'de plata'.

Ya no le queda más margen al Marbella, que se la juega en su estadio de La Dama de Noche, y lo hace con el hándicap de no depender sólo de su resultado para continuar en esta competición. Curiosamente puede ganar y descender, y hasta puede perder y seguir en la categoría. Con 43 puntos, el equipo costasoleño sale muy perjudicado en los múltiples empates, y sobre todo necesita mejorar los resultados de Yeclano, que recibe al Intercity, y del Sanluqueño, que juega en el Rico Pérez ante el Hércules. Aunque también pueden ser importantes los goles, pues, con el conjunto gaditano, tiene igualado el 'goal-average' particular, y una ventaja de dos goles en el general.

Va a ser una tarde intensa en La Dama de Noche donde primero estarán atentos a lo que hace su equipo, y después si las combinaciones le son o no favorables. Estos son los números para el Marbella: ganando (46 puntos) se salva si el Sanluquueño o el Yeclano no ganan. Si empata (44 puntos) necesita que el Alcoyano no gane y que pierda el Sanluqueño o el Yeclano. Y si pierde (43 puntos), tiene una pequeña posibilidad, necesitaría que el Yeclano sume, el Alcoyano no gane y que pierda el Sanluqueño. Pero con un matiz, con el conjunto de Sanlúcar de Barrameda, por ahora, tiene una ventaja de dos goles, y habría que mirar esa diferencia una vez acabada la jornada.

El Marbella confía en su feudo, donde se ha mostrado muy fuerte desde la llegada de Carlos de Lerma, con tres victorias consecutivas. Todo el plantel está centrado en el Antequera, que es lo único que pueden controlar. El partido servirá para despedir a José Callejón que abandona el fútbol.

Por otro lado está el Antequera, que ya es equipo de 'play-off', pero quiere más, y ese más lo lleva a intentar ganar y pelear por estar en mejor posición, que le permitiría, entre otras cosas, tener el factor campo a su favor, un caramelo muy goloso para cualquier equipo en la fase de ascenso. Pero delante tendrá un rival también malagueño que, como se conoce, está contra las cuerdas.

Como el Marbella, el Antequera tendrá que sumar puntos y también esperar al resto de los rivales. Esto es lo que tendrá que hacer el equipo de Javier Medina, que volvió a demostrar su mejor cara en el pasado partido contra el Betis Deportivo y que, en esa propia inercia que da el sentirte seguro en esa zona, le puede facilitar seguir en la misma línea positiva contra un Marbella muy tocado y donde los nervios pueden jugarle una mala pasada.

Medina es consciente de que el sueño ya se ha cumplido, pero también destaca que se puede alcanzar todo lo imaginable. Así llega al partido, buscando escalar para lograr esa posición que les permita jugar el segundo partido de la eliminatoria en casa, y por qué no soñar con todo eso y mucho más.

Para conseguirlo prevé una cita con «viento a favor y que lo demostró aquí el otro día en casa», pensando en esos 'play-off', pero «con muchas ganas de cerrar la temporada con una victoria». Asimismo, sabe que el Marbella no se lo pondrá fácil, por lo mucho que se juega, la salvación. Esa circunstancia y la presión puede trasladarse al rival, y eso no les conviene. Como siempre marca el entrenador, tendrán que salir a hacer su partido y mantener su juego y atención más allá de los noventa minutos.

Por otro lado, Carlos de Lerma, con su equipo, al que conoce a la perfección, intentará sumar esos tres puntos más que necesarios para seguir en la categoría. No es el Marbella que arrancó temporada, ni el que hubiera soñado su afición, pero lo pelearán todo para no decir adiós a la categoría y también para la mencionada de Callejón.