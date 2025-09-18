Vicente de la Varga, nuevo jefe de los servicios médicos del Marbella

El Marbella, con un ambicioso proyecto deportivo esta campaña en el grupo 2 de Primera RFEF, ha anunciado la contratación del traumatólogo Vicente de la ... Varga como nuevo jefe de los servicios médicos del club.

De la Varga es doctor en Medicina y Cirugía y especialista en traumatología y cirugía ortopédica. Actualmente dirige el Centro Avanzado de Medicina Deportiva (CAMDE) de Málaga, y en el pasado también ejerció como responsable médico en el Málaga Club de Fútbol.

Ampliar De la Varga, junto al director general del Marbella, Bernardo Espinosa. MARBELLA FC

El doctor De la Varga se incorpora al Marbella para monitorizar diariamente los informes y pruebas médicas de los jugadores del equipo en coordinación con Hospital Quirónsalud Marbella. Según anuncia el club costasoleño, «para el Marbella es un privilegio contar esta temporada con la experiencia de uno de los traumatólogos más reputados de nuestro país».