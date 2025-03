El Antequera visita al Sanluqueño obligado a corregir su dinámica

Cita crucial para el Antequera en su visita este domingo al Estadio El Palmar en Sanlúcar de Barrameda para jugar con el Atlético Sanluqueño. Necesita ... dejar atrás errores y mirar al rival de tú a tú. No será fácil porque los equipos de abajo se juegan mucho más que los de arriba y además, llegando a la dinámica que el técnico Javier Medina explica, con estadística en mano, como lo demuestra la derrota del líder, el Ibiza, la semana pasada ante el colista.

Javier Medina sabe que a su equipo le espera una dura contienda con un rival que se juega el descenso y que ha cambiado desde la llegada del técnico José María Salmerón «es un pensador con muchísima experiencia» y esto está permitiendo que estén «compitiendo muy bien en los partidos» y por tanto, «nos va a poner las cosas allí muy difícil en un campo bonito de jugar porque el ambiente siempre es muy de fútbol e intentaremos ser nosotros allí como lo fuimos el año pasado, intentar conseguir esos tres puntos».

El Atlético Sanluqueño ofrece un fútbol muy compacto y mejorado, habiendo empatado con equipos como el Recreativo en su campo o el Ceuta, y plantando cara al Ibiza, por lo tanto, nada sencillo de superar. Lo más importante para lograrlo será no cometer errores, que es lo que esperará el rival, y para ello, Medina apunta que deben manejar «todos los detalles clave ahora en el tramo de competición en el que estamos, intentar no cometer errores y tener ese acierto en campo contrario». Ese error, ese golpe, asegura es el que deben de cuidar para que no ocurra, en que no lo provoquen ellos mismos porque si sucede se da «una ventaja al rival». El equipo malagueño ha tenido que aprender a jugar con el partido cuesta arriba, y espera que no llegue esa adversidad, que si bien le ha ayudado a ser más fuerte en la contrariedad.

Uno de los cambios que estará obligado a hacer Medina será en la portería, ya que Jero Lario tendrá que cumplir sanción tras su expulsión contra el Algeciras. Sobre la titularidad bajo palos detalla que tienen «tres porteros muy buenos. Durante el primer tramo de competición jugó Iván, en el segundo tramo de competición jugó a Jero y el otro día le tocó a Iván. Dani también está preparado. Decidiremos ahí lo que creemos que es mejor para el equipo en este partido».

Tras el Sanluqueño el Antequera recibirá al Hércules el domingo 6 de abril, para visitar posteriormente al Intercity y recibir, en horario puesto por Federación al Yeclano el Viernes Santo por la noche; una cita que en Antequera coincide con un día grande de la Pasión y se prevé cambio de fecha, porque como dice el técnico antequerano.

Los datos del partido

Estadio: El Palmar.

Hora y televisión: 17.30, FEF Televisión

Árbitro: Francisco Javier Expósito Jaramillo

Posible alineación del Antequera: Iván Moreno; Fomeyem, Luismi Luengo, Iván Pérez, Juanmi Carrión; Guillem Jaime, Chema Núñez, Dani Clavijo, Biabiany, Siddiki y Longo.