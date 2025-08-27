Un Antequera prácticamente nuevo lucha por repetir la gesta de la temporada pasada

El Antequera llega al inicio de temporada con dos nuevas incorporaciones de última hora para la línea ofensiva. Por un lado, Iomar Vidal, que llega ... cedido por el Ceuta, y por otro, también cedido, desde el Cádiz, el joven extremo Nico Njalla, que el pasado año estuvo en el Recreativo de Huelva. El cuadro antequerano arranca este domingo 31 de agosto en el El Maulí a las 19.30 horas contra el Cartagena, equipo que llega tras descender de Segunda, y que es un rival que permitirá a los blanquiverdes medir su nivel real cara a esta campaña.

El equipo que fue campeón de invierno la pasada campaña y se quedó a un gol de la final de ascenso, tiene a Samu Pérez e Iván Morales como nuevos guardametas, donde continúa el portero Dani Alcover. En la zaga, Javi Antón, Antonio Luna, Barbu, Giménez, Edu Sánchez y Albentosa son una línea prácticamente nueva, con Aspra un poco más adelantado que continúa en el equipo, igual que Dani Clavijo y Ale Marcelo. Bassele se incorpora tras su año cedido. Así se completa la parte medular con Adrià Gené, Alberto Quintana, Rafa Diz, David Ramos, y el capitán y más que esencial, Luismi Gutiérrez. Biabiany, Siddiki, Isaac González, Álex Rubio y Marcelo Dos Santos -aún en recuperación de su lesión de rodilla- repiten en el ataque, donde se han sumado Osama Chit y Luis Rivas, junto a los dos nuevos cedidos, Iomar y Njalla.

Desde la portería, pasando por la zaga, el centro del campo y la delantera, el conjunto ha cambiado en todos los sentidos: ahora falta que toda la calidad que poseen los nuevos futbolistas, veteranos y jóvenes, se transforme en buen juego, y lo que es más importante, victorias. La afición antequerana, tras lo vivido el año pasado en esa promoción de ascenso, llega con ilusión a este 2025-26, pero tendrá que tener paciencia, aunque la liga oficial se inicie ya.

Pretemporada desde julio

El conjunto antequerano ha tenido una pretemporada igualada en cuanto a los resultados en los partidos amistosos disputados (tres victorias, tres empates y tres derrotas), y que sigue en construcción como denotan estos dos últimos jugadores que suman a un conjunto donde más de la mitad son nuevos. Un bloque en el que el técnico también es de incorporación nueva, Abel Gómez. Con todas estas bazas el conjunto necesitará más rodaje en estos primeros partidos oficiales para ver cómo se van ajustando las cartas en una partida que se presenta complicada hasta que llegue mayo. El Grupo 2 de Segunda RFEF cambia dcon respecto al pasado curso, y serán equipos nuevos a los que conocer.

La pretemporada comenzó con una dura derrota ante el Málaga por 5-0; venció al filial malaguista (0-3); en el triangular en Coín empató sin goles ante el Torremolinos y la Unión Malacitano, llevándose los partidos en los penaltis. Sin goles también concluyó el entrenamiento ante el Betis Deportivo en Sevilla. Llegó la victoria en el Trofeo Ciudad del Torcal ante el St. Joseph's de Gibraltar (1-0). Días después, cayó por 2-1 ante el Jaén, y en los últimos días ha vencido al Xerez (2-0) y ha caído en Linares (1-0).

La nueva temporada llega cargada de ilusión para un equipo que hizo a toda una ciudad soñar con el ascenso a Segunda División. Este año toca de nuevo comenzar con los pies en el suelo y ver cómo se desarrolla la campaña, pues lo ocurrido el pasado curso fue toda una sorpresa, pero que no es descartable que se repita. Se espera que de aquí al domingo sigan subiendo los abonados y llegar a los 1.800 de la pasada temporada.