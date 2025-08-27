Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La plantilla del Antequera tras vencer en el Trofeo Ciudad del Torcal. Antonio J. Guerrero

Un Antequera prácticamente nuevo lucha por repetir la gesta de la temporada pasada

Abel Gómez sustituye a Medina y 16 jugadores han llegado este verano al club antequerano, que logró disputar los 'play-off' esta última campaña, quedando eliminado por la Ponferradina

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Antequera

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:20

El Antequera llega al inicio de temporada con dos nuevas incorporaciones de última hora para la línea ofensiva. Por un lado, Iomar Vidal, que llega ... cedido por el Ceuta, y por otro, también cedido, desde el Cádiz, el joven extremo Nico Njalla, que el pasado año estuvo en el Recreativo de Huelva. El cuadro antequerano arranca este domingo 31 de agosto en el El Maulí a las 19.30 horas contra el Cartagena, equipo que llega tras descender de Segunda, y que es un rival que permitirá a los blanquiverdes medir su nivel real cara a esta campaña.

