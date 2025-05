El Antequera gana el primer asalto a la Ponferradina

El gol de Álex Rubio, un auténtico obús, dio el triunfo del Antequera sobre la Ponferradina por -0 en el primer partido de la eliminatoria ... de ascenso a Segunda División en el Estadio El Maulí.

Encuentro tuvo dos partes bien diferenciadas, donde el Antequera supo encontrar su hueco y ocasión gracias a la salida en la segunda mitad donde claramente, fue a por el gol.

Pero no inició así el encuentro en la primera parte hubo mucha presión de uno y otro lado, buscando constantemente el error en ambos conjuntos que mantuvieron el respeto. El Antequera no se encontró cómodo en los primeros minutos, y eso otorgó más control a la Ponferradina que no manejó el balón, pero sí quiso buscar la espalda de la defensa local para realizar su juego más vertical.

Así se llegó a la pausa por hidratación necesaria, en una tarde calurosa en Antequera, ésta permitió refrescar las ideas al equipo local que enseguida se puso el traje de faena y mejoró su juego. Chema Núñez se encontró más suelto y con libertad ayudado por Luismi Gutiérrez, así se contó con una ocasión gracias al disparo de cabeza de Fomeyem, pero sin peligro claro. Se había echado en falta al francés Baibiany y justo en el 36 se sacó una gran jugada por su banda para centrar a Luismi que llegó algo pasado para poder rematar claramente, fue la jugada de más peligro hasta el momento.

Tras esta ocasión, triangulación y buen control del juego del Antequera, que tuvo un error con una falta lateral que remató fuera de cabeza Sibille.

El tanto de Rubio

Tras pasar por vestuarios el Antequera salió con claridad a por el encuentro, la Ponferradina dio un paso atrás y eso lo aprovecharon los locales en el control del balón. En este juego llegó el magnífico centro de Juanmi Carrión desde su banda para un Álex Rubio que entró como una bala para rematar de cabeza en el 50.

A partir de ese tanto, el Antequera bajó un poco los decibelios y así la Ponferradina que estaba por detrás en el marcador, intentó imprimir velocidad y verticalidad. Encontró huecos gracias a los cambios que introdujo Javi Rey para los del bierzo, llegaron sus primeras ocasiones, pero sin peligro para Jero Lario.

Poco después Luismi volvería a tener una ocasión de gol de cabeza, pero atajó el portero en el mismo palo. El Antequera fue refrescando su centro del campo, reforzándolo y buscando controlar más los tiempos. La Ponferradina quiso y a por el rival, pero le faltó control de los nervios, de la velocidad y el balón. Manejaban balón, pero el Antequera bien colocado, no le dejó ocasión para tener ocasiones claras.

Así se llegó al final de esta primera eliminatoria que ya pone su mente en El Toralín donde los locales buscarán ganar el encuentro o al menos, poner la eliminatoria allí con el mismo marcador, que les daría a ellos -mejor clasificados- el pase a la final por el ascenso.

Los datos del partido

Antequera CF: Jero Lario, Juami Carrión, Iván Pérez, Luismi Luengo, Fomeyem, Aspra (Guillem Jaime, min. 83), Chema Núñez (Ale Marcelo, min. 71), Luismi Gutiérrez, Pol Roigé (Siddiki, min. 71), Biabiany (Arranz, min. 84) y Álex Rubio (Longo, 71).

Ponferradina: Andrés Prieto, Carrique, Sibille, Germán, Álvaro Ramón, Esquerdo, Markel (Marc, min. 60), Borja Valle (Álex Mula, min. 78), Yeray (Ernesto, min. 84), Bustos (Pau Ferrer, min. 84) y J.L. Cortés (Álex Costa, min. 60).

Goles: 1-0: Álex Rubio, minuto 50.

Árbitro: García Gómez (colegio extremeño). Amonestó con amarilla por parte local a Juanmi Carrión y Aspra; y por parte visitante a Sibille.

Incidencias: Partido de semifinales de la eliminatoria de ascenso disputado en la tarde del 31 de mayo en el Estadio El Maulí ante 3.652 espectadores.