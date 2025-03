El Antequera cae en El Maulí con uno menos ante el Algeciras

Segunda derrota del Antequera en casa, en esta ocasión contra Algeciras (1-3) en una fría noche en El Maulí, en el que los primeros ... minutos fueron decisivos para el resto del partido. Inicio pésimo del equipo local, encajando dos goles en apenas 11 minutos y con un jugador menos desde el minuto 7 con la expulsión del guardameta Jero Lario. El robo de balón por parte del Algeciras en el minuto 4 permitió el primer gol por medio de Tomás Sánchez, que sentó como un jarro de agua fría en la grada local.

Si no fuera suficiente con esto, aún sin recuperarse, una gran salida del Algeciras gracias a la presión ejercida, en la que el portero del conjunto antequerano Jero realizó una falta clara al filo del área que supuso la roja directa. El equipo local se quedó con uno menos. Iván Moreno, que no jugaba desde la sexta jornada, le tocó salir para detener un lanzamiento de falta que no pudo blocar, y llegó el 0-2 gracias a Mario Illescas.

Sin jugador en punta, ya que Longo fue el sacrificado para la entrada de Moreno, Medina tuvo que recomponer el equipo, poniendo a Xemi más adelantado. El Algeciras se echó atrás, esperando algún robo de balón y el Antequera no se amilanó. Contó con ocasiones de Siddiki, Carrión y Guillem Jaime, pero que no entraron.

Antequera Jero Lario, Guillem Jaime, Luismi Luengo (Aspra, min. 74), Iván Pérez, Juanmi Carrión, Dani Clavijo (Elejalde, min. 74), Chema Núñez, Xemi (Luismi Gutiérrez, min. 45), Siddiki (Pol Roigé, min. 45), Biabiany y Longo (Iván Moreno, min. 9). 1 - 3 Algeciras Lucho García, Paris Adot, Arnau Gaixas, Aleix Coch, Dani Merchán (Juan Hernández, min. 90), Pablo Larrea, Marino, Iván Trujillo (Lautaro, min. 81), Diego Esteban (Álvaro Leiva, min. 81), Tomás Sánchez (Neco Celorio, min. 55) y Escudero (Manín, min. 81). Goles: 0-1 (Tomás Sánchez, min. 4). 0-2 (Marino Illescas, min. 11). 1-2 (Biabiany, min. 71). 1-3 (Álvaro Leiva, min 97).

Árbitro: Álvaro Cánovas García-Villarrubia, colegio valenciano. Amonestó por parte local con roja directa a Jero Lario y con amarillas a Chema Núñez; y por parte visitante, Iván Turrillo, Tomás Sánchez, Illescas, Juan Hernández y Lucho García.

Campo: El Maulí, en la tarde del sábado 22 de marzo ante 1.600 espectadores. Partido correspondiente a la vigésima novena jornada del Grupo 2 de Primera Federación.

Tras el paso por vestuarios, Medina volvió a mover ficha, dando más mordiente y dar relevo en los laterales. El Antequera movió bien el balón con la entrada de Luismi Gutiérrez y Pol Roigé. El Algeciras sufrió las continuas llegadas del rival, pero le faltaba un hombre en la punta de ataque decisivo para anotar. Se dilató el gol que se olía del Antequera, fue en el 71, en el que Biabiany anotó de cabeza tras el pase de Carrión.

El tanto hacía confiar en la remontada, pero el Algeciras, que llegó exhausto al final del encuentro, también contó con algunos contragolpes que le permitieron ganar tiempo. En el descuento, con una gran ocasión con el balón delante de Lucho García, el movimiento rápido del balón del rival, permitió el tercer tanto, ya anecdótico, para el 1-3 del Algeciras.