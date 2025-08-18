Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rayan Cherki celebra con sus compañeros el tanto que marcó el francés en el triunfo del Manchester City ante el Wolverhampton. Paul Childs (Reuters)
Fútbol internacional

La Premier cumple las expectativas en la primera jornada

Liverpool, Manchester City y Arsenal no fallaron en un inicio trepidante de campeonato

David Hernández

Madrid

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:29

El estreno de la nueva edición de la Premier League fue muy prometedor y confirmó las expectativas de que el trofeo se lo disputarán el ... Liverpool, el Manchester City y el Arsenal. Esos tres equipos se encuentran un escalón por encima del Chelsea, quien no pudo pasar del empate contra el Crystal Palace, reciente campeón de la Community Shield. A pesar de la igualdad notable que existe este curso, la primera jornada no deparó sorpresas y los favoritos cumplieron. Además, el estreno liguero contó ya con uno de los goles del campeonato, en botas de Richarlison con el Tottenham.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  2. 2 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  3. 3 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  4. 4 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  5. 5 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  6. 6 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  7. 7

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  8. 8 Una roca entra en la atmósfera a 239.000 km/h y genera una gran bola de fuego que sobrevuela Málaga
  9. 9

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»
  10. 10 Dos detenidos por saquear el cobre de las obras del Materno de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Premier cumple las expectativas en la primera jornada

La Premier cumple las expectativas en la primera jornada