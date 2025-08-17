Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Arsenal celebran la victoria en Old Trafford. AFP
Premier

El Arsenal de Raya marca territorio ante el United en el primer gran duelo de la Premier

El portero español firma una gran actuación en el triunfo 'gunner' en Old Trafford, que muestra la distancia entre ambos equipos ahora mismo

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:41

El duelo estrella de la primera jornada en la Premier League sirvió para dejar en evidencia la jerarquía actual en el campeonato inglés. El Arsenal ... de Mikel Arteta, uno de los principales aspirantes al título, asaltó Old Trafford, el hogar del Manchester United, y con ello recalcó a las primeras de cambio las diferencias entre el conjunto 'gunner', al alza, y un cuadro Red Devil para el que optar al trofeo es ahora mismo una auténtica quimera y que firma de antemano una plaza Champions que no tendrá nada fácil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  2. 2 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  3. 3 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  4. 4 Luismi, hospitalizado con varias fracturas maxilofaciales, tendrá que pasar por el quirófano
  5. 5 Dos detenidos por saquear el cobre de las obras del Materno de Málaga
  6. 6 Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso
  7. 7

    El Málaga rescata un punto en un partido que al final pudo ganar (1-1)
  8. 8 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  9. 9 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
  10. 10 Tarjeta acreditativa de discapacidad en Andalucía: ¿para quién es y cómo se consigue?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Arsenal de Raya marca territorio ante el United en el primer gran duelo de la Premier

El Arsenal de Raya marca territorio ante el United en el primer gran duelo de la Premier