Un nuevo ciclo de España vuelve a arrancar en La Rosaleda

«Nueva etapa, nueva era y nuevos retos». Estas palabras las pronunciaba esta semana en SUR la nueva seleccionadora española de fútbol, la madrileña Sonia ... Bermúdez. Y nada más lejos de la realidad. No es algo habitual que los dos seleccionadores absolutos de nuestro país celebren en el mismo escenario su estreno en el cargo, pero así ha sucedido con Málaga. El 25 de marzo de 2022, Luis de la Fuente hizo su debut avasallando por 3-0 a Noruega en el primer partido clasificatorio para la Eurocopa. Aquel mismo día y en ese mismo enclave, en una de las cabinas del estadio estaba la que entonces no sabía que acabaría convirtiéndose en la nueva seleccionadora femenina absoluta.

Así es. Aquella fue la primera vez de Sonia Bermúdez en La Rosaleda, apenas tres años después de colgar las botas y como comentarista para Televisión Española. Ese mismo año, comenzaron sus éxitos como entrenadora, al conseguir un histórico título europeo junto al combinado femenino sub-19 que revalidaría un año más tarde, en 2024. Ha sido una 'reina Midas' durante toda su carrera, porque como futbolista acumuló doce títulos nacionales, cuatro trofeos de Pichichi de Primera División, llegó a ser la máxima goleadora de la historia del Barça femenino (123 tantos), superada después por Jenni Hermoso y Alexia Putellas y llegó a ejercer incluso como capitana de la selección, con la que anotó 35 goles. Un palmarés de oro que espera seguir aumentando ahora.

Relevo de Montse Tomé

Toma el testigo de Montse Tomé, a la que no se le renovó el contrato el pasado agosto tras el segundo puesto en la Eurocopa y después de dos años en el cargo y un título, el de la Nations League, el que ahora llega a La Rosaleda. Un trepidante España (número uno del 'ranking' FIFA) y Suecia (tercera) correspondiente a la ida de las semifinales del torneo, que se disputará a las 20.00 horas de este viernes. Fue una etapa breve pero intensa la de Tomé, que ocupó el cargo en un momento caliente en la RFEF, en el que se destituyó a Jorge Vilda, técnico marcado por la consecución del histórico Mundial de España, pero también por su afinidad con Luis Rubiales y el huracán generado entre las jugadoras por sus comportamientos.

El problema en torno a Vilda comenzó ya antes de que Rubiales encendiera la situación con el beso no consentido a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial de 2023. En septiembre de 2022, quince jugadoras de renombre del combinado español lanzaron un comunicado en el que explicaban su renuncia a la selección. En esta argumentaban su pesar por no ser escuchadas por el ente nacional, y en concreto por el entonces presidente Luis Rubiales, dado que solicitaron el cese del seleccionador. Las futbolistas mostraron públicamente su falta de confianza hacia Vilda, así como aspectos que no hacían sino enrarecer y caldear más el ambiente. Por ejemplo, una de las acciones que el propio entrenador llegó a afirmar, el hecho de que prohibiera a las jugadoras cerrar las puertas de sus habitaciones en las concentraciones para que él mismo pudiera confirmar que todas estaban allí.

Revoluciones

No fue la primera revolución que protagonizó la selección femenina. Realmente, la actual seleccionadora Sonia Bermúdez, ya formó parte de otra años atrás y que estalló definitivamente en 2015. La jugadoras se pusieron en pie de guerra con el entonces técnico Ignacio Quereda, quien dimitió aquel mismo año. Vejaciones, insultos, control excesivo, menosprecio constante hacia las futbolistas e incluso la prohibición de hablar de conductas machistas ante los medios, fueron las causas de un auténtico calvario que ya es historia. La nueva seleccionadora fue una de las que denunció estos comportamientos y, casualidad o no, con la llegada de Vilda al cargo, desapareció de las convocatorias, en una etapa en la que aún era una de las máximas goleadoras nacionales en Primera.

Son muchos los que ahora, con la llegada de Rafael Louzán a la presidencia y concretamente, con la de Sonia Bermúdez al banquillo de la absoluta, comienzan a atisbar un verdadero cambio. Una nueva etapa que ya ha comenzado con el regreso de Jenni Hermoso y Mapi León a la selección. Tras la polémica del beso de Rubiales y la inhabilitación del presidente por parte de la FIFA, la madrileña regresó al equipo para la disputa de los Juegos de París, pero tras estos, dejó de formar parte de las convocatorias, segúnn Tomé, por «motivos deportivos», aunque ella siguiese rindiendo perfectamente en México. En el caso de Mapi, esta era la única de 'las 15' que aún no había regresado al combinado desde 2022, quizá por diferencias con los anteriores entrenadores. Su regreso ahora o hace sino reforzar la idea de su confianza hacia Bermúdez (con la que por cierto, tanto Jenni como ella, coincidió como jugadora) y hacia la nueva era.