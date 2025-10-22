Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jenni Hermoso, Lucía Corrales y Mapi León, en el entreno de ayer en Las Rozas. RFEF
Fútbol

Un nuevo ciclo de España vuelve a arrancar en La Rosaleda

Tras una polémica etapa, Sonia Bermúdez comienza otro periodo de la selección femenina en el mismo lugar en que debutó De la Fuente

Marina Rivas

Marina Rivas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:49

Comenta

«Nueva etapa, nueva era y nuevos retos». Estas palabras las pronunciaba esta semana en SUR la nueva seleccionadora española de fútbol, la madrileña Sonia ... Bermúdez. Y nada más lejos de la realidad. No es algo habitual que los dos seleccionadores absolutos de nuestro país celebren en el mismo escenario su estreno en el cargo, pero así ha sucedido con Málaga. El 25 de marzo de 2022, Luis de la Fuente hizo su debut avasallando por 3-0 a Noruega en el primer partido clasificatorio para la Eurocopa. Aquel mismo día y en ese mismo enclave, en una de las cabinas del estadio estaba la que entonces no sabía que acabaría convirtiéndose en la nueva seleccionadora femenina absoluta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  2. 2

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  3. 3 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  4. 4

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  5. 5

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga
  6. 6 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  7. 7 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  8. 8 Psicólogos alertan de «reticencias» en los centros escolares para activar el protocolo antibullying
  9. 9 Dani, el bebé malagueño que se enfrenta a una enfermedad ultrarrara con una terapia pionera en España
  10. 10 Más de 1.600 técnicos superiores sanitarios de Málaga están llamados a la huelga para exigir mejoras laborales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un nuevo ciclo de España vuelve a arrancar en La Rosaleda

Un nuevo ciclo de España vuelve a arrancar en La Rosaleda