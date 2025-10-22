Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las jugadoras, en el entrenamiento abierto al público del lunes, en Las Rozas. RFEF
Fútbol

¿Cuándo llega la selección femenina a Málaga y dónde se concentra?

El combinado nacional absoluto, que compite el viernes en La Rosaleda contra Suecia, aterriza este jueves por la tarde en la ciudad tras entrenarse por la mañana en Las Rozas

Marina Rivas

Marina Rivas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:12

Comenta

Por segunda vez en la historia, la selección española femenina de fútbol recala en Málaga capital. Y no lo hace para un duelo amistoso, sino ... para un partido de alto voltaje entre las selecciones números uno y tres del 'ranking' FIFA. España y Suecia se verán las caras este viernes, a las 20.00 horas en La Rosaleda cara al duelo correspondiente a la ida de las semifinales de la Nations League, torneo en la que nuestro país es el vigente campeón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  3. 3 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  4. 4 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  5. 5

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  6. 6

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  7. 7 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  8. 8

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  9. 9 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  10. 10

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Cuándo llega la selección femenina a Málaga y dónde se concentra?

¿Cuándo llega la selección femenina a Málaga y dónde se concentra?