¿Cuándo llega la selección femenina a Málaga y dónde se concentra?

Por segunda vez en la historia, la selección española femenina de fútbol recala en Málaga capital. Y no lo hace para un duelo amistoso, sino ... para un partido de alto voltaje entre las selecciones números uno y tres del 'ranking' FIFA. España y Suecia se verán las caras este viernes, a las 20.00 horas en La Rosaleda cara al duelo correspondiente a la ida de las semifinales de la Nations League, torneo en la que nuestro país es el vigente campeón.

Una nueva era arrancará en el templo de Martiricos con el debut de la nueva seleccionadora, la madrileña Sonia Bermúdez, que hace poco más de un mes tomó el testigo de Montse Tomé. Una de las exjugadoras más laureadas de nuestro país, con 12 títulos nacionales a sus espaldas que ya sabe lo que es acumular también trofeos como entrenadora, porque también fue bicampeona de Europa con el combinado femenino sub-19. Ahora, en su debut, ya ha dejado una noticia importante, la del regreso de dos 'veteranas' y campeonas mundiales: Jenni Hermoso, que no acudía con la selección desde octubre del pasado año, y Mapi León, que no vestía la elástica nacional desde 2022.

Ellas forman parte de un selecto grupo de 23 jugadoras que aterrizarán en Málaga en busca de dar un paso más hacia su segunda Nations League. El equipo, que comenzó su concentración este lunes en Las Rozas, llegará a la capital costasoleña este jueves por la tarde. Lo hará después de completar su último entreno pre-partido, de nuevo en Las Rozas. Tras este, la selección tomará el vuelo de Madrid a Málaga que sale a las 16.30 y se prevé que dure una hora y cuarto. Una vez aterricen, las jugadoras y el 'staff' se concentrará en el hotel Vincci Posada del Patio, al que se prevé que lleguen alrededor de las 18.00 horas.

Mientras la mayoría descansa en este alojamiento, Sonia Bermúdez y una jugadora se trasladarán a La Rosaleda con motivo de una rueda de prensa previa al partido. Esta se celebrará a partir de las 18.45 horas. En lo que respecta al encuentro, cabe señalar que el partido se retransmitirá en directo en Teledeporte.

Paralelamente, el mismo jueves por la tarde, la Real Federación Española de Fútbol ha organizado, de la mano del ayuntamiento de Málaga y Cervezas Victoria, unas jornadas deportivas tituladas 'El fútbol como arte. Homenaje a la Mujer Andaluza', que se celebrarán en Museo del Antiguo Edificio de la Tabacalera (Avenida Sor Teresa Prat, 15), desde las 18.00 hasta las 20.00 horas. En este, diferentes ponentes debatirán sobre los retos del fútbol femenino en Andalucía y la innovación y nuevas tendencias en este deporte.

Los ponentes serán: la responsable del fútbol femenino de la Federación Andaluza, Daiana Borrego; la directora deportiva de la sección femenina del Málaga, Estrella Díaz; el director general de la RFEF, Manuel Lalindre; la fundadora y CEO del Grupo Rebellion, María Toro; la árbitra de Primera División, Lorena Trujillano y un ponente más de la Junta de Andalucía, por definir. Cabe señalar que todos los que acudan a esta cita recibirán una entrada gratuíta para el partido del viernes.