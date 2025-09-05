Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Julian Nagelsmann reacciona al juego de Alemania AFP
Mundial | Fase de clasificación

Nagelsmann estalla ante la crisis de Alemania

El seleccionador germano criticó la falta de compromiso de sus jugadores elegidos y amenazó con sustituirlos

David Hernández

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:49

Alemania no pudo comenzar peor su camino hacia el Mundial de 2026 al caer el jueves 2-0 contra Eslovaquia en Bratislava. La imagen de ... los jugadores germanos fue muy pobre y desató la frustración del selecionador, Julian Nagelsmann, en la posterior rueda de prensa. El técnico alemán aseguró que algunos futbolistas «juegan con el freno puesto», además de cuestionar la falta de hambre e insistir en que «ganar un tercio de los balones no es suficiente».

