Gianni Infantino se dispone a entregar a Donald Trump el premio FIFA de la Paz.

Gianni Infantino se dispone a entregar a Donald Trump el premio FIFA de la Paz. Mandel Ngan (Reuters)
Donald Trump recibe el premio FIFA de la Paz

El máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, entrega el galardón al presidente de EE UU por sus «excepcionales y extraordinarias acciones en busca de la paz en el mundo».

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:02

En el transcurso de una ceremonia organizada a mayor gloria del presidente de Estados Unidos, Gianni Infantino, máximo dirigente del organismo rector del fútbol mundial, ... hizo entrega a Donald Trump del premio FIFA de la Paz en reconocimiento a sus «excepcionales y extraordinarias acciones en busca de la paz en el mundo».

