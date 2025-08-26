Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Viktor Gyokeres celebra un tanto para el Arsenal. Reuters
Premier League

El Manchester City sufre el primer golpe entre los aspirantes

El Tottenham asaltó el Etihad y se une al Liverpool y el Arsenal como los únicos invictos en este comienzo de Premier

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Martes, 26 de agosto 2025, 16:27

La segunda jornada de la Premier volvió a dejar momentos de locura y sorpresas. El Manchester City de Pep Guardiola sufrió el primer batacazo de ... la temporada frente a un Tottenham invicto, que se está postulando en este inicio liguero como uno de los que quiere dar guerra durante la temporada. Arsenal y Liverpool tampoco fallaron en su cita uniéndose a los de Thomas Frank en lo alto de la tabla, aunque los 'reds' se salvaron en el minuto 100 gracias al gol decisivo anotado por Rio Ngumoha, un juvenil de 16 años.

