Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gravenberch celebra su gol ante el Everton. Reuters
Premier League

El Liverpool resiste para llevarse el derbi de Merseyside

Gravenberch y Ekitike adelantaron a los 'reds' ante un Everton que peleó el partido hasta el último momento

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 16:44

El Liverpool sigue con su racha de victorias en la Premier (2-1). Los 'reds' acostumbrados a sufrir hasta el último momento en este comienzo ... de temporada cambiaron su forma de trabajar, imponiéndose ante el Everton en el derbi de Merseyside con los goles de Gravenberch y Ekitike en la primera mitad. Aunque unos primeros 45 minutos brillantes no les permitieron vivir un final tranquilo, ya que los 'toffees' recortaron distancias gracias a un tanto de Gueye, que les devolvió al partido. A pesar de esto los de Arne Slot sacaron el manual de resistencia para seguir manteniéndose en la cima de la clasificación e invictos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  2. 2 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  3. 3 Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»
  4. 4 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  5. 5 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga
  6. 6

    La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios
  7. 7

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  8. 8

    Un error policial deja libre a uno de los más peligrosos capos de la Mocro Maffia
  9. 9

    El Unicaja saca el rodillo para alcanzar la final de la Intercontinental
  10. 10 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Liverpool resiste para llevarse el derbi de Merseyside

El Liverpool resiste para llevarse el derbi de Merseyside