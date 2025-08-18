Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xabi Alonso, durante la rueda de prensa previa al Real Madrid-Osasuna. Chema Moya (Efe)
Jornada 1

Xabi Alonso: «Ojalá no tengamos que hablar demasiado de los árbitros»

El técnico del Real Madrid marca territorio antes del estreno liguero y se alinea con el club de Chamartín en su posicionamiento contra el Villarreal-Barça en Miami

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:12

Xabi Alonso marcó territorio antes de estrenarse este martes en la Liga al mando del Real Madrid midiéndose a Osasuna. Serio, elegante y, sobre todo, ... muy ilusionado con su puesta de largo como nuevo timonel de los blancos en el Santiago Bernabéu, el tolosarra analizó el estado en el que se encuentra su plantilla, afirmó que cuenta con todos los futbolistas a su disposición, se mostró como un perfecto hombre de club y mostró su esperanza en que las polémicas no se adueñen del escenario como en años anteriores. «Ojalá no tengamos que hablar demasiado de los árbitros», expresó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  2. 2 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  3. 3 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  4. 4 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  5. 5 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  6. 6 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  7. 7

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  8. 8

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»
  9. 9 Una roca entra en la atmósfera a 239.000 km/h y genera una gran bola de fuego que sobrevuela Málaga
  10. 10

    «Lo peor de la feria es lidiar con los grupos de gente muy bebida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Xabi Alonso: «Ojalá no tengamos que hablar demasiado de los árbitros»

Xabi Alonso: «Ojalá no tengamos que hablar demasiado de los árbitros»