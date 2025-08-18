Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mbappé y Courtois se felicitan mutuamente durante el último entrenamiento del Real Madrid antes del duelo con Osasuna. EP
Jornada 1

Amanecer rojillo para el Real Madrid de Xabi Alonso

Los blancos inician su rearme al mando del tolosarra midiéndose a Osasuna en el duelo que cerrará la primera jornada de Liga

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 18 de agosto 2025, 17:40

Tras un Mundial de Clubes que sirvió como apresurado tubo de ensayo y después de una exigua pretemporada, el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso ... echará a andar este martes recibiendo a Osasuna en el Santiago Bernabéu. El conjunto rojillo, que acumula once años sin ganar a los blancos en Liga y apenas ha conseguido rascar dos empates en sus quince últimas visitas a Chamartín, será la primera piedra de toque para un coloso que aspira a resurgir de sus cenizas en el descorche de un campeonato que pondrá a prueba la capacidad del preparador vasco para devolver la ilusión a una parroquia que acabó la temporada anterior desencantada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Amanecer rojillo para el Real Madrid de Xabi Alonso