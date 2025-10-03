Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, en rueda de prensa. Efe
Jornada 8

Xabi Alonso: «Nadie me ha dicho que no quiera jugar en alguna posición»

El técnico del Real Madrid evita polemizar con Valverde y Vinicius, asegura que le afecta poco o nada el ruido exterior y apela al equilibrio y el colectivo para ganar y convencer ante el Villarreal

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:25

Comenta

¿Lees, ves o escuchas lo que se dice de tí?: «No mucho, la verdad». Después de unas primeras semanas casi de baño y masaje ... para lo que es tradición, Xabi Alonso empieza a sufrir lo que son las conferencias de prensa de un entrenador del Real Madrid cuando llegan los malos resultados, sobre todo en este caso un manotazo como el del derbi del Metropolitano. En la previa del Villarreal, el técnico tolosarra trató de llevar las respuestas a su terreno, el de anteponer siempre el colectivo a las individualidades, pero era inevitable cuestionarle si siente que su autoridad puede verse amenazada con desplantes como los ocurridos con Vinicius o Fede Valverde.

