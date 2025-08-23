Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Xabi Alonso y Santi Cazorla. Efe
Jornada 2

Xabi Alonso y Cazorla reviven en el Tartiere días de vino y rosas

El duelo entre Real Madrid y Oviedo pone frente a frente a dos figuras que hicieron historia compartiendo vestuario en la selección española

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Sábado, 23 de agosto 2025, 17:25

Veinticuatro años después, el Carlos Tartiere vestirá sus mejores galas este domingo para acoger de nuevo un partido de Primera. Y no se trata de ... uno cualquiera. El Oviedo recibe ni más ni menos que al Real Madrid, un gigante en proceso de reconstrucción que, tras derrotar sin brillo a Osasuna en el estreno liguero, afronta su primera salida en el campeonato visitando la guarida del recién ascendido. El duelo, una fiesta por todo lo alto para la sufrida hinchada carbayona, viene marcado por el reencuentro de dos figuras que hicieron historia compartiendo vestuario y que ahora afrontan un curso ilusionante desde posiciones diferentes y con objetivos que no pueden ser más dispares.

