Tres partidos de cierre parcial del Sánchez Pizjuán por los incidentes en el derbi

El Sevilla ya conoce las sanciones que le corresponden tras el derbi que perdió en el terreno de juego ante el Betis y también en ... la grada por incidentes de público. Por un lado, se clausura de forma parcial el Sánchez-Pizjuán por tres encuentros y, además, Isaac Romero se perderá dos partidos tras ver la tarjeta roja por una entrada a destiempo sobre Valentín Gómez.

Como se esperaba, el Comité de Disciplina de la FEF ha condenado al club nervionense con 45.000 euros de multa y el cierre por tres encuentros de varios sectores del Gol Norte, donde se ubican los Biris, con motivo del lanzamiento de objetos que, en el tramo final del partido, obligó a parar el derbi durante aproximadamene un cuarto de hora por orden del colegiado jiennense Munuera Montero.

El Sevilla recurrirá ante el Comité de Apelación y confía en una reducción de la pena impuesta. Cuenta a su favor con el precedente de lo ocurrido en el derbi madrileño disputado en el Metropolitano en septiembre de 2024. Como consecuencia de los mecheros lanzados al portero madridista Thibaut Courtois, el árbitro aplicó también el protocolo e interrumpió durante un cuarto de hora el partido. Entonces, la sanción inicial de tres partidos de cierre parcial de la zona donde se ubica el Frente Atlético se redujo al final a uno.

Por otra parte, en aplicación de lo descrito en el acta del partido, Isaac Romero ha sido sancionado con dos partidos por «producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido».