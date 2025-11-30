El Betis asalta el Pizjuán en un derbi interrumpido por incidentes de público

El derbi sevillano, siempre caliente, terminó como el rosario de la aurora al verse interrumpido durante un cuarto de hora a causa de incidentes de ... público en el Sánchez Pizjuán. Ganaba el Betis por un cómodo 0-2, con golozos de Fornals y Altimira, y el duelo entraba en sus últimos minutos con casi todo decidido, cuando los Biris, ultras del club nervionense, hicieron de las suyas

Primero, el colegiado Jiennense José Luis Munuera Montero se dirigió al delegado de campo para que advirtiera por la megafonía del estadio que se dejaran de arrojar objetos y cesasen los los insultos vertidos contra los jugadores verdiblancos. Ese primer problema surgió tras los gestos de celebración de Marc Bartra, quizá excesivos, después de una brillante acción defensiva del exjugador del Barça.

Minutos después, el trencilla informó a los dos entrenadores, los capitanes y la policía, que aplicaba el protocolo y el partido se paralizaba durante un cuarto de hora al continuar el lanzamiento de objetos desde la grada. Los jugadores tardaron en asumir la orden, ya que el tiempo reglamentado estaba casi cumplido y preferían terminar la contienda, pero no había marcha atrás

Se reanudó el derbi con un triple cambio de Manuel Pellegrini en el Betis, lo que dadas las ciorcunstancias y el 0-2 que campeaba en el marcador soliviantó aún más a la hinchada local, pero sin que se moviese más el marcador. Una tarde grande para el beticismo, que se impuso en feudo del eterno rival ocho años después, y negra para el Sevilla.

Además de caer, merced a dos acciones individuales determinantes de Pablo Fornals y Sergi Altimira en la segunda mitad, de dar una mala imagen por culpa de sus radicales y de exponerse a una sanción, el equipo de Matías Almeyda sufrió la expulsión de Isaac Romero. Llevaba muy poco tiempo sobre el campo el delantero sevillista y cometió un error absurdo, producto de la impotencia. En el minuto 84, perdió un balón ante Valentín Gómez, quien quizá le hizo falta, pero Isaac intentó tomarse la justicia por su mano, le hizo una entrada alevosa y recibió la roja directa. Una acción controvertida que preludió los incidentes y la interrupción del derbi.

Intensidad y tensión

En clave deportiva, el partido no defraudó desde el primer instante, con dos equipos muy intensos. Una enorme batalla en el centro del campo y con las zagas imponiéndose al principio a los ataques. De ahí que la única ocasión manifiesta en la primera mitad llegó por parte de Abde, que no pudo transformarla por una gran respuesta de Vlachodimos.

Tras la reanudación, todo cambió. Salió mejor el Sevilla del tunel de vestuarios, pero cometió un error de bulto, de los que condenan. Batista Mendy se durmió con el balón en su propio campo y Fornals lo aprovechó para robarle la cartera y fabricarse una gran acción individual sentando a dos defensas, para hacer el primero.

El gol dejó aturdido al Sevilla, incapaz de reaccionar ante un Betis que subió una marcha más. Tras el saque de una falta, el balón le llegó a Altimira con una pizca de fortuna, y el mediocentro bético le pegó my duro para abrochar la victoria. Con todo decidido, sobró el final

Recuerdo del Metropolitano

Lo acaecido recordó al derbi madrileño que también tuvo que ser interrumpido en septiembre de 2024 a causa de los mecheros lanzados por los ultras del Atlético a Thibaut Courtois, guardián del Real Madrid y exportero del colchonero. El choque acabó con empate a uno pero quedó marcado por esos bochornosos incidentes de público.

Entonces, el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol sancionó al Atlético con tres partidos de clausura de la grada baja del Fondo Sur, pero, tras el recurso ante Apelación, la condena quedó reducida a solo un partido de cierre del graderío en el sector donde se ubica el Frente Atlético.