Aurelien Tchouaméni en la derrota en Anfield. EP

Tchouaméni se une a la lista de bajas del Real Madrid

El centrocampista galo sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y se desconoce el tiempo que estará ausente

David Hernández

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:46

Comenta

El Real Madrid afronta un nuevo inconveniente con la lesión de Aurelien Tchouaméni. El centrocampista galo acabó con unas pequeñas molestias el pésimo partido en ... Anfield y, tras las pruebas realizadas este jueves, se ha determinado que sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. El club no especifica el tiempo de baja y quedará pendiente de evolución. Lo que es seguro es que no podrá estar disponible el domingo para la visita contra el Rayo -campo en el que los blancos no ganan desde 2022- y con casi total certeza se perderá el parón de selecciones con Francia.

