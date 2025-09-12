Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Simeone, durante la rueda de prensa del duelo frente al Villareal. Efe
Atlético

Simeone: «Necesitamos que la gente apoye al equipo y nosotros hacer un buen partido»

El técnico del Atlético subrayó en la previa del duelo contra el Villareal la importancia de la grada para que los chicos nuevos vean como aprieta el estadio colchonero

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:37

El Cholo Simeone quiso mostrar la importancia que tiene la grada para el partido de este sábado frente al Villareal: «Mañana necesitamos que la gente ... esté apoyando al equipo y que nosotros hagamos un buen partido», subrayó el técnico argentino en la rueda de prensa previa al duelo de la cuarta jornada, donde los colchoneros buscan conseguir su primera victoria de la temporada.

