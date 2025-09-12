Simeone: «Necesitamos que la gente apoye al equipo y nosotros hacer un buen partido»

El Cholo Simeone quiso mostrar la importancia que tiene la grada para el partido de este sábado frente al Villareal: «Mañana necesitamos que la gente ... esté apoyando al equipo y que nosotros hagamos un buen partido», subrayó el técnico argentino en la rueda de prensa previa al duelo de la cuarta jornada, donde los colchoneros buscan conseguir su primera victoria de la temporada.

«Sobre todo la gente que está detrás del arco es la que empuja al estadio para vivir tardes y noches espectaculares. Que los chicos nuevos vean lo que es el estadio del Atlético», incidió Simeone. «Hemos tratado de visualizar los errores que no nos permitieron sumar más puntos. Y tratar de acentuar el trabajo en esa parcela. Esa fue la parte más importante. Han llegado jugadores con sus selecciones cansados, con dolores... Esperemos que puedan estar de la mejor manera al partido», manifestó sobre el trabajo que se ha hecho durante este parón de selecciones y sobre el momento en el que se encuentran los internacionales.

«No espero. Cuando uno en la vida espera, desespera. Necesitamos trabajar para que la gente se sienta identificada con el equipo. En cuanto al afecto que la gente tiene conmigo, soy un agradecido. Desde que llegué en el 94 he recibido cariño, afecto, respeto. Soy yo el que tiene que seguir dando a la gente lo que espera de nuestro equipo», señaló Simeone respecto al cariño que le tiene la afición y como tiene que corresponderles.

«En una entrevista puedes hablar más que en las ruedas de prensa. Pero la realidad es que me pasa eso. Siento alivio, la responsabilidad es grande. Hemos construido en estos 14 años un legado enorme y hay que sostenerlo. Estoy en lugar donde soy la pieza más observada y tengo que asumir eso», reflexionó sobre la importancia de conseguir la victoria este sábado frente a un Villareal que viene en un gran estado de forma y que ha tenido un mercado de fichajes con incorporaciones muy imortantes.

Repaso a la plantilla

Simeone también contestó a las palabras que dijo el presidente del Atlético Enrique Cerezo este jueves, en donde señaló que hay una gran plantilla para luchar por todo: «Si el presidente dice eso, va a misa», confirmó. Además, el entrenador hizo alusión al anuncio de la UEFA que afirma que el Estadio Metropolitano acogerá la final de la Champions 2027: «Algo importantísimo para el club. Supongo que estarán contentos», celebró.

Simeone analizó varios jugadores de la plantilla. El primero fue el último fichaje del mercado de verano Nico González, que se disputará un hueco en el equipo titular con el inglés Gallagher: «Ha llegado con mucho entusiasmo. Connor también ha entrenado en esa posición y lo ha hecho muy bien. El que empiece de los dos, que lo haga de la mejor manera», comentó.

Además, hizo referencia a la baja de Almada tras la lesión que ha tenido durante este último parón con la selección argetina, que se suma a la ya confirmada de Baena: «Son jugadores internacionales, pueden atravesar por estas situaciones. Almada es un jugador importante para la plantilla, se suma a la baja de Baena, quien está intentando recuperarse. Hay que convivir con lo que sucede. Por eso necesitamos tener una plantilla amplia», afirmó.

Por último, habló de la situación que atraviesa Marc Pubill, uno de los fichajes de este pasado mercado que todavía no ha debutado en partido oficial y al que se le está buscando acomodo en una posición que no es su habitual: «Hay un motivo claro que Giménez no ha participado en los entrenamientos desde que llegó Pubill. Le veo la posibilidad de jugar de central aunque sea lateral. El campo irá marcando para todos», finalizó.