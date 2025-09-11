Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista general del estadio Metropolitano. Efe

El Metropolitano, sede de la final de la Champions en 2027

El estadio del Atlético, que ya albergó el gran duelo de 2019 entre el Liverpool y el Tottenham, se impone al Olímpico de Bakú en la elección de la UEFA

Ignacio Tylko

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:24

El Metropolitano se ha impuesto al estadio Olímpico de Bakú (Azerbaiyán) y acogerá la final de la Liga de Campeones en 2027. Además, el estadio ... Nacional de Varsovia albergará la final de la Champions femenina y Salzburgo la Supercopa. La UEFA ha confirmado este jueves la noticia que el pasado 19 de marzo ya desveló el presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), Rafael Louzán, con motivo de una visita a las obras del sevillano Estadio de La Cartuja. Entonces, el Atlético aseguró no tener confirmación alguna al respecto y el propio Luzán matizó sus palabras y dijo que se trataba solo de una declaración de intenciones.

