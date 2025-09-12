Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Diego Pablo Simeone, durante el primer partido de Liga en el Metropolitano Ep
Jornada 4

Simeone, ante el peor rival para reflotar la situación

Un Atlético necesitado recibe a un Villarreal que suele ser un hueso duro de roer cuando pisa el Metropolitano

Javier Varela

Javier Varela

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:02

El Atlético de Madrid afronta este sábado un examen con la visita del Villarreal al Metropolitano (21:00 horas). Tres jornadas han bastado para encender ... las alarmas. Dos empates y una derrota sitúan a los rojiblancos con apenas dos puntos de nueve posibles, un balance que contrasta con la ambición declarada en verano por su Consejero Delegado, Miguel Ángel Gil: «Estamos haciendo una plantilla para soñar en grande». El escaso fútbol, la falta de gol, la debilidad defensiva, las dificultades para generar ocasiones claras y la desconexión en varios tramos de partido han alimentado las críticas; son malos hábitos que han acompañado al Atlético en los últimos años, pero que han colocado a Simeone -hasta ahora una figura intocable- en la diana. El técnico rojiblanco lo sabe y por eso volvió a lanzar un mensaje a la afición que vaya este sábado al estadio: «Le doy muchísima importancia a la grada. Sobre todo a la gente que está detrás del arco, que es la empuja a todo el estadio para vivir siempre tardes o noches increíbles, como nos ha tocado». Unas palabras con carga emotiva, con la que pretende acallar a las voces discordantes que ya se han hecho notar en la grada y recuperar la unidad que 'empuje' a los futbolistas. 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

