Lewandowski vuelve de una lesión pero es una pesadilla para el Madrid

Robert Lewandowski ya está listo para el clásico. El delantero polaco ha dicho adiós a los problemas físicos que ha arrastrado el último mes y ... podrá ser la punta de lanza de los azulgrana en un partido que últimamente se le ha dado especialmente bien. Ha anotado cuatro goles en los últimos cuatro encuentros que ha disputado contra el eterno rival, una garantía para Hansi Flick y también para una lucha por el pichichi que está más abierta que nunca. Él tiene la ventaja por un tanto de diferencia y buscará hacerla valer frente a los blancos para conseguir su segundo título de máximo goleador en España.

No será sencillo. Lewandowski llega al clásico con menos ritmo que en anteriores ocasiones después de haber superado una lesión en el semitendinoso del muslo izquierdo, un percance que le ha tenido fuera del terreno de juego durante veinte días. Durante ese lapso, Ferran Torres ha asumido galones, su sitio en el once y se ha convertido en la referencia en el centro de ataque para los de Flick. Esa circunstancia no cogió por sorpresa al técnico alemán, que siempre calificó al de Foios como «un jugador fantástico».

Pese a ello, todo hace indicar que Flick volverá a apostar por un jugador con el que siempre ha tenido un idilio especial. Conoce a Lewandowski desde su etapa en la Bayern y no sería de extrañar que fuera titular en un día tan señalado como el clásico. No en vano, el Barça puede dar el golpe definitivo y nadie hace mejor eso en el equipo que su gran goleador, el hombre que mejor se maneja en el área. 'Lewy' suma esta temporada la friolera de 40 goles y 25 de ellos los ha conseguido en una Liga que, en caso de levantarla, sería uno de los grandes responsables. Por todo ello, y porque Mbappé ya suma 24 dianas yendo a rebufo, el ariete de Varsovia no se quiere perder la cita por nada del mundo.

Un rival a medida

Uno de los principales motivos que podrían llevar a Flick a alinear a Lewandowski, pese a no estar al cien por cien, es el hecho de que es un jugador que crece en las grandes citas. Lo ha demostrado durante toda su carrera y también en los últimos clásicos. Marcó el día del 0-4 en el Santiago Bernabéu que sirvió para presentar el proyecto azulgrana al planeta fútbol y firmó un doblete en el 2-5 de la Supercopa de España disputada en Arabia. Ese día los culés fueron un ciclón y pudieron contar con un jugador que fija como nadie a los centrales, que es capaz de salir de posición para dejar espacio para las diagonales de Raphinha y que además tiene el gol en la sangre. Por todo ello y porque ya se perdió la final de Copa, quizá pueda ser su gran día.

Lewandowski llega al clásico además con la espina de haberse perdido el día más feliz para los azulgrana en lo que va de temporada. El polaco se perdió la final de Copa por lesión y quiere estar presente en un día en el que el título de Liga puede quedar visto para sentencia. Un triunfo supondría prácticamente la vuelta olímpica, nunca mejor dicho jugándose el encuentro en el Lluis Companys, y ahí podrá estar el hombre gol. Lewandowski quiere volver a brillar en el clásico y poner rumbo a un pichichi que está más abierto que nunca.