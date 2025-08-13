Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid. EP
Liga 2025-26

Una revolución para recuperar el esplendor perdido

El cambio de guardia en el banquillo y los cuatro fichajes acometidos por el Real Madrid deben devolver la grandeza a un equipo que afronta la Liga con la necesidad de reivindicarse

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:26

Cuando ha transcurrido poco más de un mes desde que echase el telón a una temporada extenuante cayendo derrotado por el PSG en semifinales del ... Mundial de Clubes, el Real Madrid vuelve a la acción para iniciar un curso que debe suponer el resurgimiento de un gigante herido. La sucesión de decepciones cosechadas a lo largo de una campaña en la que cedió el trono en la Liga y en la Champions enterraron la segunda etapa de Carlo Ancelotti en Chamartín y trajeron de regreso a la 'casa blanca' a Xabi Alonso. El tolosarra, a quien 16 años atrás recurrió Florentino Pérez para convertirlo en el elegante metrónomo de una escuadra que acabaría levantando la ansiada Décima, vuelve a ser el escogido para ejercer esta vez como arquitecto desde el banquillo de la edificación de una nueva era en la que se busca devolver el esplendor perdido a un equipo que se ha visto remodelado a fondo.

