Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Raspadori celebra un gol con el Nápoles. Reuters
Mercado

Raspadori, un doble campeón del Scudetto para el Cholo

El delantero italiano, que firma con el Atlético hasta 2030, llega desde el Nápoles por una cifra que podría superar los 25 millones

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:22

Ya es oficial, Giacomo Raspadori se convierte en el séptimo fichaje para esta temporada del Atlético, sumándose a los de Baena, Cardoso, Pubill, Almada, Hancko ... y su compatriota Ruggeri. El delantero italiano firma por las próximas cinco temporadas, hasta el 2030, tras llegar a un acuerdo con el Nápoles por una cifra que podría superar los 25 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  3. 3 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  4. 4 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  5. 5 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  6. 6 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  7. 7 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  8. 8 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  9. 9

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  10. 10

    Los propietarios de más de cinco inmuebles en Málaga se triplican en veinte años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Raspadori, un doble campeón del Scudetto para el Cholo

Raspadori, un doble campeón del Scudetto para el Cholo