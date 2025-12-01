Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Julián Álvarez y Koudé, en el último Barcelona-Atlético liguero en la Ciudad Condal. Reuters
Jornada 19

Primer pulso por la Liga en el nuevo Camp Nou

El Barça necesita reivindicarse en un partido grande mientras que el Atlético llega lanzado y puede igualarle en el liderato

Daniel Panero

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:10

Barcelona y Atlético juegan este martes en el Camp Nou un partido de esos que perfectamente podría valer seis puntos. Y es que azulgranas y ... rojiblancos se miden en un encuentro entre rivales directos en la cabeza de la tabla que puede significar un golpe encima de la mesa para el que logre imponerse y otro en el mentón para el que caiga derrotado. Los de Hansi Flick pueden consolidar el liderato logrado el fin de semana contra el Alavés y, de paso, meter presión una vez más al Real Madrid, que juega un día después ante el Athletic en San Mamés. Los de Simeone, por su parte, pueden meterse de lleno en una pelea en la que hasta hace muy poco no estaban incluidos.

