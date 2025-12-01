Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Diego Pablo Simeone, en rueda de prensa. Efe
Jornada 19

Simeone echa un capote a Flick: «Somos personas, tenemos emociones y sensaciones»

El técnico argentino considera que su equipo todavía tiene mucho margen de mejora

Daniel Panero

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:23

«Tienen un gran ataque y grandes individualidades, así que tenemos que ser fuertes para poder competir. Es un equipo que ha mostrado su estilo ... y su juego y no cambian, con su ataque y su línea adelantada que le ha dado grandes resultados. Habrá que llevarlos a donde más nos conviene para hacerles daño», aseguró Simeone en la rueda de prensa previa a la visita del Atlético al Camp Nou.

