Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lamine Yamal y Hansi Flick, durante un entrenamiento del Barça. E. Fontcuberta / EFE
Jornada 23

El Barça prepara un fiestón ante el Athletic en el regreso al Camp Nou

Habrá actuaciones, fuegos artificiales y hasta un saque de honor especial para una vuelta que se ha hecho esperar dos años y medio

Daniel Panero

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:15

Comenta

El Barcelona vivirá este sábado un partido que lleva más de novecientos esperando. Los culés regresan al Camp Nou para darse un baño de masas ... ante 45.000 aficionados que coparán todas las localidades disponibles y que podrán presenciar una fiesta en la que habrá actuaciones musicales, fuegos artificiales, un saque de honor especial y, sobre todo, un partido importante para los de Flick ante el Athletic. Prohibido aguar la fiesta para un equipo, el azulgrana, que recupera estadio, lesionados y espera también sensaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  5. 5 Nuevo giro del tiempo: Andalucía espera más lluvias la próxima semana
  6. 6 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  7. 7 David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella
  8. 8 Vino, velas y un masaje con aceite: claves de la supuesta agresión sexual con sumisión química en Benalmádena
  9. 9 Chocolate con castañas, fiesta del pan duro y otros planes para este fin de semana en Málaga
  10. 10

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Barça prepara un fiestón ante el Athletic en el regreso al Camp Nou

El Barça prepara un fiestón ante el Athletic en el regreso al Camp Nou