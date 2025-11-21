Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hansi Flick, durante la rueda de prensa previa al duelo con el Athletic. EP
Jornada 13

Hansi Flick, sobre Lamine: «Que se quedase aquí era la decisión correcta»

El técnico alemán confirmó que fue un acierto que el '10' azulgrana no jugara con España y aseguró que no le «preocupa» el ruido externo

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:27

Comenta

Después de que Lamine Yamal se cayera de la última convocatoria de la selección española tras ser sometido a un tratamiento en el pubis sin ... notificación previa por parte del Barcelona a la Federación Española de Fútbol (FEF), se volvió a abrir una guerra por el estado físico del jugador azulgrana. En esta ocasión, Hansi Flick, buscó quitar hierro al asunto y confirmó que se tomó la «decisión correcta», dejando sin jugar con España al joven extremo, en la previa en su duelo ante ante el Athletic.

