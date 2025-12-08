Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Eder Militao se retira del terreno de juego tras lesionarse ante el Celta. EFE

Militao, entre tres y cuatro meses de baja por una rotura del bíceps femoral

El central brasileño vuelve a sufrir un serio contratiempo físico tras dos graves lesiones de rodilla

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:22

El Real Madrid no gana para malas noticias. A la derrota ante el Celta en el Bernabéu, que propicia una delicada situación deportiva en la ... antesala del duelo de Champions contra el Manchester City, se une la lesión de Eder Militao, su mejor central esta temporada, que estará fuera de los terrenos de juego entre tres y cuatro meses después de sufrir una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda.

