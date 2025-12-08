Militao, entre tres y cuatro meses de baja por una rotura del bíceps femoral
El central brasileño vuelve a sufrir un serio contratiempo físico tras dos graves lesiones de rodilla
Madrid
Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:22
El Real Madrid no gana para malas noticias. A la derrota ante el Celta en el Bernabéu, que propicia una delicada situación deportiva en la ... antesala del duelo de Champions contra el Manchester City, se une la lesión de Eder Militao, su mejor central esta temporada, que estará fuera de los terrenos de juego entre tres y cuatro meses después de sufrir una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda.
