Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Clément Lenglet, en un partido de esta temporada. Ep
Análisis

Lenglet, en el punto de mira

El central francés expulsado en Balaídos, ha visto cuatro tarjetas amarillas en los últimos cinco partidos y sale retratado en casi todos los errores defensivos del Atlético

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:19

Comenta

Clément Lenglet tiene la capacidad de salir siempre en la foto de los errores del Atlético. En Balaídos fue el protagonista negativo de un ... Atlético que hasta su expulsión tenía el partido controlado, iba por delante en el marcador y había generado un par de ocasiones para encarrilar el choque. Un agarrón del central francés a Jutglá -al que justo antes había intentado hacer un caño- en campo del Celta y lejísimos de la portería de Oblak, significó la segunda amarilla y la condena para su equipo de jugar casi 60 minutos con un futbolista menos. Lenglet, consciente de su doble error, agachó la cabeza y ni protestó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  2. 2 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  3. 3 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  4. 4 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  5. 5 Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»
  6. 6 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  7. 7 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  8. 8

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  9. 9 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  10. 10 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lenglet, en el punto de mira

Lenglet, en el punto de mira