Nico González se lamenta tras fallar una ocasión. Afp
Jornada 8

El Atlético no sabe ganar sin el abrigo del Metropolitano

Los rojiblancos se adelantaron con un tempranero gol de Starfelt, en propia puerta, pero Aspas empató para el Celta ante un Atlético con diez durante 55 minutos por la expulsión de Lenglet

Javier Varela

Javier Varela

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:00

El Atlético cortó su racha de victorias el primer día que volvió a jugar lejos del Metropolitano. No termina de encontrar el camino del triunfo ... fuera de casa. Y eso que volvió a ponerse por delante en el marcador a las primeras de cambio. pero Lenglet fue expulsado por dos agarrones y condenó a su equipo a llevar a cabo un ejercicio de resistencia. Ya no es el fuerte de este Atlético, que vio cómo Iago Aspas, en el primer balón que tocó, ponía las tablas en el marcador para repartir un punto que no le sirve a ninguno. El Atlético se aleja de los puestos de cabeza y el Celta sigue sin ganar en esta Liga.

