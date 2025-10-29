Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un juzgado dicta una orden de detención contra Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, y Gerardo Cabrera

Los dirigentes del Grupo Pachuca no acudieron a un acto de conciliación relacionado con los derechos televisivos de sus equipos en México

CH. G.

Oviedo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:12

Comenta

El presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, y el asesor legal del conglomerado azteca y consejero del Real Oviedo, Gerardo Cabrera, vieron este martes cómo ... un juzgado mexicano dictaba una orden de detención contra ambos después de que no se presentasen a un acto de conciliación en medio de un pleito a costa de los derechos televisivos de sus dos equipos en la Liga azteca: el León y Pachuca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  2. 2

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  3. 3 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  4. 4 Posibles tornados y mangas marinas en una jornada con alerta amarilla por lluvia en Málaga
  5. 5 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  6. 6 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  7. 7 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  8. 8 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  9. 9 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella
  10. 10

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un juzgado dicta una orden de detención contra Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, y Gerardo Cabrera

Un juzgado dicta una orden de detención contra Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, y Gerardo Cabrera