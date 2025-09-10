Identificados tres aficionados del Espanyol por amenazar a un árbitro con una diana en una pancarta

La Policía Nacional ha identificado a tres aficionados del Espanyol como presuntos autores de una pancarta amenazante que incluía el rostro del árbitro Carlos del ... Cerro Grande acompañado de una diana y el término 'Se busca'. El cartel apareció colgado de una valla cerca del RCDE Stadium, el estadio donde el conjunto catalán disputa sus partidos como local, los días previos al encuentro ante el Atlético de Madrid del pasado 31 de marzo.

Aquel fin de semana el Comité Técnico de Árbitros (CTA) denunció lo sucedido a través de un comunicado. «Consideramos que esta situación es consecuencia directa de la escalada de violencia verbal que estamos sufriendo por parte de determinados sectores de la sociedad y de muchos protagonistas del mundo del fútbol. Lejos de contribuir a rebajar la tensión, algunos discursos públicos parecen promover este tipo de comportamientos, generando un clima cada vez más hostil hacia nuestro colectivo», afirmaron. La Policía Nacional recuerda, en ese sentido, que son más de 70 los detenidos por violencia en el fútbol.

Los hechos que motivaron a radicales del Espanyol a pintar ese cartel sucedieron dos semanas antes en Mallorca. El entonces portero del cuadro catalán, Joan García, detuvo un penalti en los últimos instantes del partido pero desde el VAR, Carlos del Cerro Grande llamó a su compañero Alejandro Quintero González para que acudiese a revisar una posible infracción por parte de jugadores del Espanyol en el procedimiento del lanzamiento del penalti. El árbitro de campo comprobó la acción y decidió repetir la pena máxima, que supuso, a la postre, la derrota del Espanyol.

La polémica pancarta llevaba inscrito el término 'Se busca', muy habitual en el cine americano para exponer el rostro de los delincuentes, y el rostro de Carlos del Cerro Grande junto a una diana colocada en la frente. Además, los implicados jugaron con las similitudes entre 'Del Cerro' y 'Del Cerdo' para faltarle al respeto al colegiado.