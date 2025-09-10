Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos del Cerro Grande.
Fútbol

Identificados tres aficionados del Espanyol por amenazar a un árbitro con una diana en una pancarta

El cartel, que rezaba 'Se busca: Carlos del Cerdo Grande', se colocó en las inmediaciones del RCDE Stadium el pasado 29 de marzo

A. Mateos

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:53

La Policía Nacional ha identificado a tres aficionados del Espanyol como presuntos autores de una pancarta amenazante que incluía el rostro del árbitro Carlos del ... Cerro Grande acompañado de una diana y el término 'Se busca'. El cartel apareció colgado de una valla cerca del RCDE Stadium, el estadio donde el conjunto catalán disputa sus partidos como local, los días previos al encuentro ante el Atlético de Madrid del pasado 31 de marzo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  4. 4 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  5. 5 Dos restaurantes de Málaga, nominados a mejor apertura en España
  6. 6

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  7. 7

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  8. 8 Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas
  9. 9 Andalucía afronta la crisis de vivienda con una ley que persigue aumentar la oferta para reducir precios
  10. 10

    Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Identificados tres aficionados del Espanyol por amenazar a un árbitro con una diana en una pancarta

Identificados tres aficionados del Espanyol por amenazar a un árbitro con una diana en una pancarta