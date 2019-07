Presentación De Jong: «Me gustaría ver a De Ligt aquí» 01:06 Frenkie de Jong da sus primeros toques como azulgrana. / Foto: Alejandro García (Efe) | Vídeo: Atlas El holandés se declara «ansioso» por jugar durante su presentación como nuevo futbolista del Barcelona P. RÍOS BARCELONA Viernes, 5 julio 2019, 20:32

Frenkie de Jong pisó por primera vez el césped del Camp Nou como futbolista del Barcelona. El holandés, llamado a tomar el mando del centro del campo azulgrana para defender el estilo que impuso su compatriota Johan Cruyff como técnico, rubricó su contrato junto a Josep Maria Bartomeu y se enfundó la nueva zamarra a cuadros azules y granas, aún sin dorsal, para dar sus primeros toques de balón y saludar a los alrededor de diez mil aficionados que se dieron cita en el coliseo del Barça. «Hola a todos, gracias por estar aquí. ¡Visca el Barça!», clamó De Jong, que se dijo «ansioso» por jugar con su nuevo club. «Cuando te pones la camiseta del Barça por primera vez te sientes muy orgulloso. Estoy muy contento de estar aquí y tengo ganas de empezar», agregó el centrocampista que más tarde, durante la rueda de prensa, expresó su deseo de compartir de nuevo vestuario con Matthijs De Ligt, compañero en la selección holandesa y en el Ajax y pretendido también por la entidad de la ciudad condal.

Respaldado durante su puesta de largo por Josep Maria Bartomeu, Pep Segura, Eric Abidal, Òscar Grau y Ramon Planes, De Jong, que estuvo acompañado por su novia, sus abuelos, sus padres y su hermano, dio muestras de su enorme calidad para galvanizar a un público que pese a su juventud, 22 años, tiene grandes expectativas depositadas en el talento del neerlandés, clave en el extraordinario periplo del Ajax por la última edición de la Champions y que llevó a Bartomeu a viajar personalmente a Ámsterdam para cerrar su fichaje a cambio de 75 millones de euros más 11 en variables y evitar así que recalase en el París Saint-Germain, que también pujó fuerte por sus servicios.

«El Barça ha trabajado muchísimo para tenerle aquí y no ha sido fácil», dijo Bartomeu, que aseguró que «desde el primer instante» De Jong tuvo claro que su club era «el Barça» pese a todas las ofertas que tenía. Consideró Bartomeu que De Jong «encaja a la perfección» en el modelo futbolístico del conjunto azulgrana, «de ataque». Recordó los muchos holandeses que han «dejado huella en el Barça» y se mostró convencido de que «comienza una nueva era» con su llegada.

Eric Abidal, secretario técnico del Barça, incidió en la calidad de De Jong, su capacidad para el pase, su carácter «decisivo» y su facilidad para temporizar el juego al darle la bienvenida al joven talento en una rueda de prensa en la que De Jong aseguró que siempre había sido su «sueño» jugar en el Barça.

Mostró De Jong su predilección por el '21', el número que portó siempre en el Ajax, pese a que oficialmente sigue sin tener dorsal. Indicó que siempre ha tenido «una gran conexión con la filosofía de Johan Cruyff» y consideró «fantástico» que el Barça tenga un modo de jugar similar al del Ajax por su verticalidad. «Todos los jugadores del Barça tienen muchísimo talento», remarcó el holandés, que no ha hablado aún con Ernesto Valverde y subrayó su decisión de venir al Barça fue «fácil».

Habló De Jong de su compañero en la selección holandesa Matthijs De Ligt, cuyo fichaje por el Barça parece avivarse de nuevo tras las palabras que Bartomeu pronunció en la rueda de prensa ofrecida este viernes en el Camp Nou y previa a la presentación de De Jong -«Hace tiempo dije que yo sabía dónde jugaría De Ligt la próxima temporada. Lo sigo sabiendo y no puedo decir más»-, espetó el directivo cuando parecen haber surgido obstáculos en una incorporación a la Juventus del central que parecía atada. «Me gustaría mucho verle aquí pero no me corresponde a mí comentar ese tema», señaló.

No le preocupa la competencia a De Jong. «Tengo que demostrar simplemente mi calidad en el terreno de juego y luego le corresponderá al entrenador decidir quién juega», apuntó el neerlandés, que reveló que Bartomeu le dijo que tenían mucha confianza en él y que «podría hacer grandes cosas» en el Camp Nou cuando viajó a Ámsterdam para reclutarle.