Hansi Flick, durante su rueda de prensa previa al Mallorca-Barça. EP
Jornada 1

Flick, sobre las inscripciones: «No estoy contento»

«Conozco la situación y confío en el club; tenemos que esperar a mañana», matiza el preparador alemán sobre las fichas de Joan García y Marcus Rashford en la antesala del debut liguero en Mallorca

Daniel Panero

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:54

El Barça llega a la antesala de su estreno en Liga ante el Mallorca en Son Moix a vueltas por la inscripción de sus dos ... principales fichajes, Joan García y Marcus Rashford. Otra campaña más echa a rodar en mitad de los apuros azulgranas para tramitar las fichas de los nuevos, una situación que no es nueva para Hansi Flick, pero que sigue molestando al metódico entrenador alemán.

