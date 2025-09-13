Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hansi Flick, durante la rueda de prensa previa al duelo frente al Valencia. EP
Jornada 4

Flick carga contra De la Fuente antes de medirse al Valencia

El técnico culé, muy enfadado por la baja de Lamine ya que considera que no se cuidó al jugador durante el parón para los partidos de selecciones

Daniel Panero

Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:44

Lamine Yamal no estará contra el Valencia. Hansi Flick descartó su presencia este domingo en el Estadio Johan Cruyff por unos problemas en el pubis ... generados durante el parón de selecciones y aprovechó la ocasión para cargar contra Luis de la Fuente. «Es una lástima, pero será baja. Ya se fue con dolores a la selección, tomó analgésicos y jugó con dolor. No se entrenó por los problemas entre los partidos y jugó 79 y 73 minutos. Eso no es cuidar a los jugadores. Me preocupa», afirmó el técnico alemán en la rueda de prensa previa al duelo contra los che.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

