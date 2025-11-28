Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hansi Flick, en rueda de prensa. EP
Jornada 14

Flick: «Si no presionamos bien todos, tendremos problemas»

El técnico del Barça reclama más intensidad a sus atacantes para cortocircuitar la salida del rival y reconoce que la derrota en Stamford Bridge ha escocido mucho

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:20

Comenta

Hansi Flick aprovechó la rueda de prensa previa al partido de Liga que enfrentará al Barça este sábado con el Alavés para exigir más intensidad ... a sus atacantes a la hora de cortocircuitar la salida desde atrás del rival y recudir con ello el peligro de que les hagan transiciones con la facilidad con las que las ejecutó el Chelsea el martes en Stamford Bridge, donde el conjunto azulgrana sufrió una derrota que ha escocido mucho en Can Barça.

