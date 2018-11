Jornada 11 Un Espanyol crecido evalúa a Berizzo Berizzo, durante un partido. / EFE El Athletic, necesitado de puntos para salir de abajo, buscará la victoria ante un rival al que no gana como visitante desde hace 20 años EFE Barcelona/Bilbao Lunes, 5 noviembre 2018, 06:13

El Espanyol recibe este lunes al Athletic Club de Bilbao en el RCDE Stadium con el objetivo de alargar la gran estadística contra el conjunto vasco en su estadio, donde no pierde desde la temporada 1997-98. Desde entonces, el balance entre ambos equipos es de siete empates y catorce victorias favorable al equipo blanquiazul. La fortaleza del Espanyol esta temporada, además, invita a los pericos al optimismo, ya que han ganado todos los compromisos disputados como locales hasta ahora y sólo han encajado un gol.

El vestuario catalán, por otra parte, pasa página de la derrota en la ida de los dieciseisavos de la Copa del Rey contra el Cádiz (2-1) en el Ramón de Carranza. El entrenador, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', apostó por un equipo muy distinto al de LaLiga Santander, con los menos habituales como titulares. La versión que presentará el Espanyol en el compromiso frente al Athletic será parecida a la que ha sorprendido a muchos en este inicio de curso. Los futbolistas blanquiazules, de todos modos, avanzan con los pies en el suelo pese a disfrutar de puestos europeos. Tampoco se fían del Athletic, decimosexto en la tabla.

El cuerpo técnico no podrá contar con el central brasileño Naldo ni con el centrocampista paraguayo Hernán Pérez. Los dos futbolistas están lesionados en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda y trabajan de forma diferenciada. Los médicos están pendientes de su evolución. Por otra parte, Rubi dará la lista de convocados este mismo lunes por la mañana. El equipo se ejercitará antes del encuentro del RCDE Stadium y será entonces cuando el entrenador elija los futbolistas que considera oportunos para medirse al cuadro vasco.

El Athletic Club quiere comenzar la remontada en la tabla que le exige su mala racha de nueve partidos sin perder y su delicada situación en la tabla, a un punto del descenso, en su visita al Espanyol. El equipo de Eduardo Berizzo hizo una lectura positiva de su último partido en San Mamés ante el Valencia, a pesar del 0-0 final. Un choque sin demasiadas ocasiones, que pudo perder y que suponía en tercer empate seguido en una semana con visitas a Ipurua y Vallecas. El técnico argentino optó en ese choque por Mikel San José y Mikel Rico para acompañar a Dani García en medio campo, una decisión que se entendió en Bilbao como una abjuración de sus principios y que él achacó al desgaste previo de Unai López e Iker Muniain.

Habrá que ver si esa fórmula tiene continuidad o vuelven los dos bajitos para dar más posesión y creatividad a un equipo sin el orden defensivo y la capacidad de presión que busca su técnico en la mayoría de los partidos de lo que va de temporada. Esa, la de Unai y Muniain o San José y Rico en medio campo, o como combina a todos ellos por delante de Dani García, es la principal duda en un once del que Berizzo no quiso adelantar nada. Y en el que no parece vaya a estar todavía Beñat Etxebarria, aunque entró en la convocatoria ya recuperado del proceso vírico que obligó a ingresarle en un centro hospitalario hace dos semanas.

También habrá que ver quien se queda de inicio en el banquillo del cuarteto de atacantes que conforman el capitán Markel Susaeta, Raúl García, Aritz Aduriz y un Iñaki Williams que, al ser el encuentro fuera de casa, parece fijo en el arranque. Aduriz, que no parece en su mejor momento, aún no ha marcado y el equipo apenas si le abastece de balones. Por detrás, es seguro que Iago Herrerín será el meta titular y probable que Oscar de Marcos vuelva al once por Ander Capa en una línea defensiva con Yeray Álvarez e Iñigo Martínez en el centro de la defensa y Yuri Berchiche. Aunque el mejor juego a domicilio lo ha hecho el Athletic, en el Benito Villamarín y en el Camp Nou, con Mikel Balenziaga en el lateral izquierdo de un 1-4-4-2 con Yuri adelantado al medio campo.

Alineaciones probables

Espanyol: Diego López; Javi López, David López, Hermoso, Dídac Vilà; Granero, Marc Roca, Darder; Baptistao, Sergio García y Borja Iglesias.

Athletic: Iago Herrerín: De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri Berchiche; Dani García, Mikel San José, Muniain; Susaeta, Raúl García y Williams.

Árbitro: González Fuertes (comité asturiano).

Estadio: RCDE Stadium.

Hora: 21.00.