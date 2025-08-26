Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antony, gran objetivo del Betis en el mercado. J. Lorenzini / EFE
LaLiga EA Sports

Los equipos de Primera aceleran antes del cierre del mercado

Las oficinas echan humo a fin de resolver los deberes pendientes cuando resta menos de una semana para que se clausure la ventana de fichajes estival

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Martes, 26 de agosto 2025, 13:41

Aunque el balón ya ha echado a rodar en la Liga, el mercado todavía no ha finalizado y hay bastantes equipos de Primera que no ... han resuelto sus deberes y por tanto les toca dar un acelerón final para terminar de confeccionar sus plantillas para la temporada 2025-26. Todo viene marcado por una ventana estival de un perfil bajo, lejos del poderío económico de otras competiciones como la Premier League, debido a los estrictos rigores presupuestarios que dilatan las inscripciones y complican cada día más los fichajes de los clubes españoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  2. 2 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  3. 3 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  4. 4 Capuchinos, un barrio atravesado por el dolor tras el crimen de Ángel
  5. 5 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  6. 6 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  7. 7 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  8. 8 Torrox prohíbe las carpas y las jaimas en las playas tras las quejas de los bañistas
  9. 9 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  10. 10 Investigan una posible intoxicación alimentaria en un puesto de patatas asadas del Real de la Feria de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los equipos de Primera aceleran antes del cierre del mercado

Los equipos de Primera aceleran antes del cierre del mercado